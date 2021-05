إشاعة غريبة حول تطعيم كورونا تنتشر في وسائل التواصل.. ما هي؟

تطوف على الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنسب إلى الحاصل على جائزة نوبل لوك مونتانييه (Luc Montagnier) قوله إن جميع الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيموتون في غضون عامين، فما مدى صحة ذلك؟

دعونا نبدأ بالجواب المباشر: القصة مكذوبة، ولوك مونتانييه لم يقل إن جميع الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيموتون في غضون عامين، وذلك وفقا لتقارير عدة نشرت في مواقع "إنديا توداي" (india today) و"ساينس ذا واير" (science the wire).

وكتب عالم الفيروسات شهيد جميل -مدير مدرسة تريفيدي للعلوم البيولوجية بجامعة أشوكا في الهند- أن أصل هذه الأخبار يعود إلى مقال على الموقع الإلكتروني للمجموعة اليمينية "رير فاونديشن يو إس إيه" (RAIR Foundation USA) التي تدّعي أن التصريحات هي جزء من مقابلة أكثر شمولا أجريت مع "هولد أب ميديا" (Hold-Up Media) المعروف بالترويج نظريات المؤامرة، ولكن مونتانييه لم يقل ذلك في المقابلة.

من جهته قال مكتب المعلومات الصحفية (Press Information Bureau) التابع لوزارة الإعلام والبث الإذاعي في الهند في 25 مايو/أيار إن الادّعاء الوارد في المنشور الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مزيف.

An image allegedly quoting a French Nobel Laureate on #COVID19 vaccines is circulating on social media

The claim in the image is #FAKE. #COVID19 Vaccine is completely safe

Do not forward this image#PIBFactCheck pic.twitter.com/DMrxY8vdMN

