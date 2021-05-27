كشف الدكتور محمد علي -وكيل مديرية الصحة المصرية بمحافظة مرسى مطروح (شمالي غربي البلاد)- أن وزارة الصحة كلفته أمس الأربعاء بتجهيز أول غرف عزل لمصابي الفطر الأسود من أجل حجز المشتبه في إصابتهم حال ظهور أي حالة مصابة بهذا المرض، والتعامل معها.

وقال وكيل مديرية الصحة -في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد- إن قرار تخصيص غرفة عزل مصابي الفطر الأسود إجراء احترازي تحسبا لظهور إصابات بالمرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق بين غرف عزل كورونا والفطر الأسود.

وكشف أن المستشفى نفذ تدريبا تمهيديا لأطباء العزل، في انتظار أن تعلن وزارة الصحة بروتوكولا علاجيا للتعامل مع مصابي الفطر الأسود حال ظهور إصابات بالمرض في البلاد.

وعلى عكس تأكيدات وزارة الصحة عدم رصد أي حالات إصابة بالفطر الأسود، أجرت فضائيات مصرية أمس الأربعاء مداخلات هاتفية مع أميرة منير ابنة نبيلة فرج التي تم تعريفها بأنها أول مصابة بالفطر الأسود في مصر، وذلك للتحدّث عن تفاصيل إصابة والدتها بهذا المرض بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وقالت أميرة -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"- إن والدتها بدأت تشتكي من تنميل في الجزء الأيسر من جسمها وقرح في الفم ومشاكل في الرؤية بعد تعافيها من كورونا، لافتة إلى أن أحد أطباء المخ والأعصاب أكد لهم إصابتها بالفطر الأسود.

فيديو.. شاهد شقيق الفنان “سمير غانم” يكشف إصابة الراحل بـ”#الفطر_الأسود” بعينه قبل وفاته #العفن_الأسود (القاهرة 24) pic.twitter.com/7eCPuToCKf — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) May 21, 2021

نبيلة فرج ليست الحالة الأولى التي يتم الإعلان عن إصابتها بالفطر الأسود، فقد أعلن حسام غانم شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم أن شقيقه تعرض للإصابة بالفطر الأسود الذي تسبب في وفاته.

تصريحات حسام أثارت قلقا واسعا في البلاد حينها، وقد خرج على إثرها المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بتصريحات متلفزة، مؤكدا على عدم وجود داع للهلع والذعر والتهويل في مرض الفطر الأسود.

والفطر الأسود –"ميوكورمايكوسيس" (black fungus) ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي" (Mucormycosis)- هو عدوى فطرية تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها، وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بمرض السكري وبحالات ضعف جهاز المناعة. وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة "كوفيد-19" لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات، وفقا لرويترز.

وتوضح بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54%، وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.