بعد الفطر الأسود والفطر الأبيض الذي ظهر في الهند لدى بعض حالات مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ظهر الفطر الأصفر، فما هذا المرض؟

يقول تقرير في "بيزنس إنسايدر إنديا" (business insider): بينما الهند تكافح بشدة مع الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" تم تسجيل حالات لهذه العدوى الفطرية الجديدة، والتي يمكن أن تكون مميتة مثل فيروس كورونا.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 3 أنواع من الحالات الفطرية في البلاد، وهي الفطر الأسود black fungus والفطر الأبيض white fungus والفطر الأصفر yellow fungus.

ما هو الفطر الأصفر؟

على عكس الفطر الأسود والأبيض، فإن الفطر الأصفر مرض فطري داخليا ويسبب تسرب القيح ويؤدي إلى إبطاء التئام الجروح. وفي بعض الحالات الخطيرة يمكن أن يؤدي لأعراض حادة وخطيرة مثل فشل الأعضاء.

ووفقا لموقع وين WION فإنه في ولاية أوتر براديش في الهند، كشف الأطباء حالة فطر أصفر، وكانت غريبة حيث كان هناك مريض مصاب بجميع أشكال العدوى الفطرية الثلاثة: الأسود والأبيض والأصفر.

وقال التقرير إنه عادة ما يوجد الفطر الأصفر في الزواحف، ونقل عن الطبيب الذي يعالج المريض أنهم لم يروا مريضا بالفطر الأصفر من قبل.

يعتقد أن النظافة السيئة حول المريض تسببت في ذلك، ويعتقد أن العلاج لها هو نفس العلاج المستخدم للعدوى الأخرى: حقن "أمفوتريسين بي" (Amphotericin b).

وحول ظهور هذا الفطر لدى الزواحف، نلفت إلى أن صحيفة وقائع صادرة عن "وايلد لايف هيلث أستراليا" wild life health australia) تحدثت عن هذا المرض في أستراليا.

وبحسب ما لوحظ حتى الآن، فإن أحد الأسباب -التي تجعل عدوى الفطر الأصفر تعمل بشكل مختلف عن الأبيض أو الأسود- هي الطريقة التي تنتشر بها، فنظرا لأنه ينتشر داخليا يمكن أن يسبب ضررا داخليا شديدا وبالتالي يكون أكثر خطورة بطبيعته.

الأعراض

الخمول

ضعف الشهية أو انعدام الشهية

فقدان الوزن

العيون الغائرة Sunken eyes

كيف يمكنك حماية نفسك من الفطر الأصفر؟

تنتشر العدوى الفطرية بشكل عام من خلال النظافة السيئة، لذلك من المهم أن يكون لديك عادات صحية جيدة.

حافظ على نظافة محيطك.

قم بإزالة الطعام الذي لا يتم تناوله أو الاستفادة منه من المنزل لمنع نمو الفطريات أو البكتيريا.

تلعب الرطوبة أيضا دورا مهما، لذا حافظ على مستوى الرطوبة في الجو لديك بين 30-40%.

ما هو الفطر الأسود؟

"الفطر الأسود" (black fungus) ويعرف أيضا باسم "فطر الغشاء المخاطي" (Mucormycosis) يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات -الذي توجد منه عدة أنواع- عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

يحيط الفطر بالأوعية الدموية ويدمرها مما يؤدي إلى "تموت الأنسجة" (tissue necrosis) ويمكن أن يؤدي إلى الموت، وذلك وفقا لموقع بيزنس إنسايدر إنديا.

الأعراض

انسداد الأنف

نزف

إفرازات من الأنف

ألم في الوجه

تورم

تنميل

مشاكل في الرؤية

بالمستشفى.. كيف تحمي نفسك من الفطر الأسود؟

حافظ على النظافة الجيدة في محيطك.

الحفاظ على نظافة الفم مع غسول الفم .

يجب الحد من استخدام الستيرويدات بما لا يزيد عن اللازم، مع التحكم الصارم في نسبة الغلوكوز في الدم.

تجنب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية واسعة الطيف أو مضادات الفطريات، فقد يؤدي ذلك إلى نمو البكتيريا أو الكائنات الحية غير المرغوب فيها.

بعد التعافي من "كوفيد-19"

حافظ على نظافة محيطك

حافظ على نظافة الفم والأنف.

حاول البقاء في المنزل وممارسة التمارين بانتظام.

تجنب مناطق البناء والحقول والأراضي.

تجنب البستنة حيث تكثر الفطريات بالتربة والنباتات. استخدم القفازات والأقنعة والأحذية المطاطية إذا كان لا مفر من ذلك.

ما هو الفطر الأبيض؟

(white fungus) والذي يسمى أيضا "داء المبيضات" (candidiasis). يقول الخبراء إنه أكثر فتكا من الفطر الأسود، وينتشر إلى عدة أجزاء من جسمك ويلحق أضرارا بالغة برئتيك، ويمكن رؤية تأثيرات شديدة على الكلى والفم والجلد والدماغ.

الأعراض

حمى

سعال

إسهال

انخفاض مستوى الأكسجين

بقع بيضاء في تجويف الفم

آفات جلدية

كيف يمكنك حماية نفسك؟