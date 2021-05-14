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صحة|ناورو

ناورو.. أول دولة تلقح جميع سكانها ضد كورونا

سجلت ناورو -الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي- رقما قياسيا في التلقيح ضد كورونا (الفرنسية)
سجلت ناورو -الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي- رقما قياسيا في التلقيح ضد كورونا (الفرنسية)
14/5/2021

أعلنت ناورو -الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي- أنها سجلت "رقما قياسيا عالميا" في التلقيح ضد كوفيد-19 بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى. وقالت هذه الدولة الصغيرة إن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات.

وكما أشار تقرير حديث -نشره موقع "دويتشه فيله" (Deutsche Welle)- إلى أنه خلال شهر تلقى 7 آلاف و392 شخصا الجرعة الأولى، أو ما يعادل حوالي 108% من السكان البالغين، بما أن العدد يشمل الأجانب.

تلقت ناورو جرعات من لقاح أسترازينيكا ضمن آلية كوفاكس الأممية لتأمين توزيع عادل للقاحات على الدول الفقيرة (رويترز)

وقالت الحكومة -في بيان لها- إن "فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من كوفيد-19".

وأقر رئيس فرقة العمل -السابقة الذكر- كيرين كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كوفيد-19.

وأضاف أنه "عند وصول أي مسافر، هناك خطر انتقال فيروس كورونا إلى ناورو، وقد أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع".

وتلقت ناورو جرعات من لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) ضمن آلية "كوفاكس" (COVAX) الأممية لتأمين توزيع عادل للقاحات على الدول الفقيرة.

المصدر : دويتشه فيله

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