نحن على بُعد ساعات من أول أيام العيد، وحتى لا يتحول فطور هذا اليوم من احتفالية سعيدة إلى كارثة مزعجة، فعليك التنبه والحذر، ولكن كيف؟
توخي الحذر عند تناول الكعك أو الكليجة بوجبة الإفطار، والاكتفاء بقطعة واحدة أو اثنتين من كل نوع، وعلى مدار اليوم لتجنب مخاطرها على الصحة
تعتبر الكليجة الحلوى الأشهر في العراق خلال أيام الأعياد، وتبدأ رائحتها المغرية بغزو البيوت والمخابز الأيام الأخيرة من شهر رمضان. وتعتمد الوصفة التقليدية في إعداد الكليجة السمن والزبدة والسكر إضافة إلى الدقيق الأبيض.
3 أكواب دقيق، كوب سمن نباتي أو زبدة، نصف كوب حليب دافئ، ملعقة صغيرة خميرة، هيل مطحون، رشة ملح
أما الحشو فيكون تمرا منزوع النوى أو جوزا حسب الرغبة.
وترى المختصة بشؤون الأسرة رجاء صالح صافي أن الكليجة تفقد طعمها المميز في حال استبدلت مكوناتها الأساسية ببدائل صحية، لكنها أشارت إلى أنه يمكن صنع الكيك الصحي أو ما يعرف بالكيتو الذي يعتمد أساسا على طحين اللوز وسكر ستيفيا الطبيعي.
وتنصح صافي بهذه الوصفات التقليدية والصحية:-
كوبان من الجوز المطحون، كوبا طحين لوز، ملعقتا طعام، زبد حيواني، نص كوب سكر ستيفيا، بيضة واحدة، قليل من خميرة الخبز.
وتكمل صافي حديثها بالقول إن سكر ستيفيا يعتبر بديلا طبيعيا للسكر العادي المستخلص من قصب السكر والبنجر، حيث يستخرج من عشبة ستيفيا الاستوائية التي تحتوي أوراقها على نسبة عالية من السكر الخالي من السعرات الحرارية، فهو مفيد لمرضى السكري حيث لا يسبب ارتفاعا في مستوى بالدم.
وتشير إلى أن طحين اللوز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن بحسب وزارة الزراعة الأميركية، لذلك يختاره الكثيرون بديلا للطحين الابيض رغم ارتفاع سعره قياسا بالأنواع الأخرى من الدقيق.
وينصح خبير التغذية أحمد عباس الجبوري -في حديث للجزيرة نت- باستبدال حلوى العيد ببدائل صحية وهي كالتالي:
ولوصفة مهلبية صحية: يستخدم كوبا حليب خالي الدسم، ملعقتا عسل، رشة فانيليا، 3 ملاعق من دقيق الذرة الناعم أو النشا، تخلط معا على نار هادئة وتقدم بعد أن تبرد.
يقول نبيل محمد علي، وهو صانع حلوى ومعجنات في بغداد، إنه لا يستغني عن الدهون والسكر في صناعة حلوياته، فهو يستخدم الطريقة التقليدية المفضلة لدى زبائنه.
وعند سؤاله فيما يخص الاستغناء عن السمن والسكر واستبدالها بمكونات صحية، قال إن الحلوى تفقد طعمها إذا لم تصنع بالطريقة المعتادة، مشيرا إلى أنه يمكن استبدال الطحين الأبيض بالأسمر أو الشوفان واستخدام المُحليات الصناعية عوضا عن السكر، وإضافة الزيت النباتي كبديل للزبدة والسمن.
ويؤكد أن الإقبال على شراء الحلوى والكعك والكليجة يزداد قبل العيد بأيام، والتي يستخدمون الطريقة التقليدية في صناعتها، مشيرا إلى أن بعض محال الحلويات الكبرى تقدم الكعك الصحي بناء على طلب الزبائن.
ويقدم وصفة لمعمول صحي: 3 أكواب سميد ناعم، كوب سمن حيواني، نص كوب حليب صويا، ملعقة من الخميرة، ماء زهر، نصف كوب سكر ستيفيا الطبيعي، تعجن المواد جيدا ثم تخبز وتقدم للعائلة.
وتؤكد لبنى كامل (موظفة) أهمية الفاكهة كبديل صحي ممكن تناوله طيلة أيام العيد، فهي تقدم لعائلتها وصفة سلطة الفواكه الصحية التي تحتوي على حبة من التفاح الأخضر، حبتين من الموز، 5 حبات فراولة وقليل من عصير البرتقال المحلى بالعسل، مع إضافة القليل من اللبن الزبادي عوضا عن الكريمة. أما عن طريقتها في تحضير كعك العيد، فتؤكد لبنى أنها تستخدم الزبد الحيواني والسكر والدقيق والمكسرات إضافة الى التمر.
ويقدم الطبيب المختص في الباطنية علي معلة عدة نصائح للتعامل مع الكعك والحلوى أثناء أيام العيد، ويطالب بتوخي الحذر عند تناول الكعك (حلوى الكليجة) في وجبة الإفطار الصباحية، والاكتفاء بقطعة واحدة أو اثنتين من كل نوع، وعلى مدار اليوم وذلك لتجنب مخاطرها على الصحة.
وعند تناول حلوى العيد يجب الإقلال من السكريات والأملاح المتناولة في نفس اليوم لتجنب ارتفاع ضغط الدم والسكر.
وعلى مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول اتباع نظام غذائي طيلة أيام العيد: بالإقلال من الحلوى والسكريات والدهون.
وأخيرا ينصح معلة بالإكثار من شرب الشاي الأخضر للتخلص من السموم التي يسببها تناول الكعك، وتنظيم عملية الهضم وتجنب تراكم الدهون في الجسم.