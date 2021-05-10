صحيا.. كيف تستعد للعيد؟

اقتربت تكبيرات العيد وأضحت على مرمى أيام، وانهمك الناس بالتحضير لاستقباله وشراء الحاجيات التي ترتبط به، وفي غمرة ذلك قد تقع في بعض الممارسات التي تعد ضارة بصحتك أنت وعائلتك، والتي قد تترك آثارا سلبية على المدى القصير والطويل.

وتشمل هذه الممارسات السلبية أمورا تتعلق باللباس والغذاء والنشاط، بالإضافة إلى نظام الدواء إذا كنت مريضا وتأخذ العلاج. ولأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فإن عليك بدء الاستعداد من هذه اللحظة للتصرف بطريقة صحيحة وصحية وذلك عبر التالي: