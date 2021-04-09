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هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفراولة يوميا

9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202104:08 PM (مكة المكرمة)

كانت الفراولة في السابق من الفواكه التي لا يأكلها سوى الملوك، وأصبحت اليوم متاحة للجميع. فماذا يحدث للجسم عند تناولها يوميا؟

تقول الكاتبة كريستينا رومان -في التقرير الذي نشرته صحيفة "الكونفيدينسيال" (elconfidencial) الإسبانية- إن الفراولة الطازجة من فواكه فصل الربيع، وهي غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ناهيك عن كونها تحتوي على أقل نسبة من السكر الطبيعي مقارنة بالفواكه من نفس العائلة.

وتتوفر الفراولة في أكثر من 600 نوع يختلف في المذاق والحجم والملمس، ولكن تشترك الأنواع كلها في شكل القلب المميز واللبّ الأحمر.

ويعود تاريخها إلى أكثر من ألفي سنة، وتزرع في أجزاء كثيرة من العالم، ويوجد مئات الأنواع منها؛ ويعود سبب ذلك إلى تقنيات التهجين المخطط لها أو الطبيعية. وكانت الفراولة قديما -مثل العديد من الفواكه الأخرى- من الأطعمة الفاخرة التي لا يستطيع الحصول عليها سوى الملوك، وقد تغير هذا الأمر في منتصف القرن الـ19، في أعقاب بناء السكك الحديدية وتطوير وسيلة نقل أسرع، وهو ما سمح بشحن الفراولة إلى مسافات أطول، ليستمتع بها المزيد من الناس.

الفوائد التي يقدمها تناول الفراولة للجسم يوميا:

1- الحصول على الفيتامينات والمغذيات

تعد الفراولة مصدرا ممتازا للفيتامينات "سي" (C) و"ك" (K) والألياف و"الفلافونويد" (flavonoids) المضادة للأكسدة، ويعد "الأنثوسيانين" (anthocyanins) الموجود في الفراولة من أقوى مركبات "الفلافونويد"، ويرجع إليه اللون الأحمر النابض بالحياة الذي يميز هذه الفاكهة.

2- مضادة للالتهابات

كذلك يساعد "الفلافونويد" في الحماية من الالتهابات والسرطان وأمراض القلب.

3- تقليل نسبة الكوليسترول الضار

في دراسة أجراها علماء إيطاليون وإسبان -وفقا للكاتبة- تناول 23 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة 500 غرام من الفراولة يوميا لمدة شهر، وفي نهاية ذلك الشهر انخفضت بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار و"البروتين الدهني منخفض الكثافة" (low-density lipoprotein) والدهون الثلاثية.

4- الشعور بالشبع

وفقا لتصريحات الجمعية الألمانية للتغذية فإن الفراولة تعد وجبة بينية مثالية؛ حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 غرام منها على 43 سعرا حراريا، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

المصدر : الألمانية + الكونفدنسيال الإسبانية

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وفقا لدراسات، فإن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد تكون له فوائد صحية، ونعرض هنا 12 طعاما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

رائحة الفراولة تثبط نشاط بكتيريا السل

توصل فريق بحثي بالمعهد الفدرالي السويسري للتقنية بزيورخ إلى أن المركب الكيميائي المتسبب برائحة الفراولة يؤدي عند إضافته إلى مضاد حيوي إلى تثبيط نشاط بكتيريا السل التي أصبحت تقاوم هذا المضاد الحيوي بإفراز إنزيم يبطل مفعوله.

الفراولة تعزز مقاومة الدم للأكسدة

أظهرت دراسة لباحثين إيطاليين وإسبان نشرت بدورية “كيمياء الغذاء”، أن استهلاك فاكهة الفراولة (توت الأرض) تعزز استجابات كريات الدم الحمراء لكروب “الأكسدة”، المترافقة مع الإصابة بمختلف الأمراض.

‫الفراولة تقي من أمراض القلب

تمتاز الفراولة بفوائد صحية جمّة، فهي غنية بمركبات النبات‬ ‫الثانوية من مجموعة البوليفينولات التي تحمي من أمراض القلب والجهاز‬ ‫الدوري وتقتل الجراثيم وتقي من الالتهابات.‬

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