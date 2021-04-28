للقهوة فوائد للصحة عند شربها باعتدال، ورغم ذلك يسود إجماع بين الأطباء بأن الإفراط له أعراض سيئة مؤكدة.
القهوة مدرة للبول، وشربها على السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خلال التبول في ساعات الصباح
القهوة من أشهر المشروبات في العالم، فما أفضل وقت لشربها في رمضان؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟
نبدأ مع المكونات الغذائية التي يقدمها لنا كوب من القهوة (250 مليليترا) الخالية من السكر دون أية إضافات، وهي تقريبا:
شرب القهوة مباشرة على الإفطار ليست فكرة جيدة، ننصحك بعدم فعل ذلك؛ إذ يزيد الكافيين من إنتاج كمية الحمض في المعدة وقد يسبب حرقة أو اضطرابا فيها.
وفي وقت الإفطار أنت بحاجة لشرب الماء لتعويض جسمك عما فقده خلال الصيام، وبالمقابل فإن القهوة مدرة للبول ولن تساعدك في الترطيب.
أيضا إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة -مثل ارتجاع المريء أو القرحة- فعلى الأرجح أن القهوة مباشرة على الإفطار ستؤذيك. اسأل طبيبك هل من الجيد تناول الكافيين؟
القهوة مدرة للبول، وشربها في السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خلال التبول في ساعات الصباح؛ لذلك أيضا لا نوصيك بشربها وقت السحور.
الجواب عموما هو بعد الإفطار بساعتين بعد أن تكون تناولت إفطارا صحيا، وشربت كمية كافية من الماء، وأكلت التمر، وتناولت وجبتك؛ عندها يكون جسمك قد استعاد نشاطه، وتم تزويده بالسوائل.
بالمقابل لا ننصحك بشرب القهوة متأخرا في الليل، إذ قد تسبب لك الأرق وتعيق خلودك للنوم.
وتلك نصائح عامة لكل شخص طبيعة جسمه ووضعه الصحي، ولكن قد تكون معتادا على شرب القهوة، وقد تكون تشرب كمية كافية من السوائل تعوض ما تخسره بالتبول. في جميع الأحوال استشر الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من أي مرض حاد أو مزمن.
عند شربها باعتدال وضمن نظام غذائي صحي؛ فإن القهوة مفيدة لصحتك.
ويعتبر شرب ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين آمنا، وهذا يعادل تقريبا حوالي 4 أكواب من القهوة، مع الإشارة إلى أن كمية الكافيين في المشروبات تختلف بشكل كبير.
من جهتها تقول كاريسا غالواي مستشارة التغذية "لا تحتوي القهوة الكثير من السعرات الحرارية. المشكلة ليست في القهوة، ولكن ما تضعه فيها. فقط كن حذرا من إضافة السكر إليها، أو أي نوع من الإضافات التي تجعلها غير صحية". وتضيف إحساني "اختر القهوة السوداء، أو القهوة مع القليل من الحليب قليل الدسم".
ختاما نشير إلى أنه ينتقل الكافيين في مجرى الدم ويعبر إلى المشيمة، ونظرا لأنه منبه يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب للجنين؛ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أيضا إلى تباطؤ نمو الجنين وزيادة خطر الإجهاض. في جميع الحالات على الحامل استشارة الطبيب لمعرفة الكمية المسموح لها شربها من الكافيين في القهوة والشاي والمشروبات الأخرى.