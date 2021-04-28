تكوين فقاعة اجتماعية يساعدك على زيادة عدد الذين تشعر بالراحة في التفاعل معهم

ما الفقاعة الطبية؟ وكيف تحضرها مع عائلتك وأصدقائك؟ وما فائدتها؟ وكم عدد الأشخاص فيها؟ الإجابات في هذا التقرير.

ونبدأ مع تعريف الفقاعة(COVID Bubble)، إذ وفقا للدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الإستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19، رئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية بقطر، فإن نظام الفقاعة هو عبارة عن المجموعة التي تلتقي بشكل متكرر وبعدد محدود لا تختلط مع أفراد من أسر أخرى قدر الإمكان، وكذلك على مستوى الأصدقاء الذين يلتقون بشكل متكرر بحيث يظل عددهم محدودا وثابتا دون اختلاط مع آخرين.

ووفقا لما كتب الدكتور خوان برودينتي، في موقع "هاكيسناك ميدريان هيلث" (Hackensack Meridian Health)، تتمثل إحدى طرق زيادة عدد الذين ستتفاعل معهم في إنشاء شبكة صغيرة من الأصدقاء أو الأقارب الموثوق بهم، والمعروفة باسم الفقاعة الاجتماعية، ممن يوافقون على الالتزام بمجموعة مشتركة من القواعد لمحاولة الحفاظ على الجميع في مأمن من كوفيد-19.

د. عبداللطيف الخال : مع اقتراب شهر رمضان المبارك علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للسيطرة على الفيروس آملين أن يسهم في تخفيف القيود خلال الشهر الفضيل #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/ojoL3ccbW0 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) March 24, 2021

وتكوين فقاعة اجتماعية يساعدك على زيادة عدد الذين تشعر بالراحة في التفاعل معهم.

وأضاف أن الأبحاث أثبتت أن الفقاعات الاجتماعية تساعد في إبطاء انتشار كوفيد-19، لأنها تحد من عدد الذين تتفاعل معهم.

كم عدد الأشخاص في الفقاعة؟

يقترح العديد من الخبراء وضع حد للفقاعة عند حوالي 10 أشخاص، فقد تتكون من أسرتين أو 3 أسر.

إذا كنت تفكر في إنشاء فقاعة مع الأصدقاء أو العائلة، فقم بإجراء محادثات مطولة لمعرفة ما إذا كنتم متطابقين بشكل جيد، ومن المفيد أن تعيشوا بالقرب من بعضكم، ولديكم عادات ونمط حياة متماثل وتشتركون في نفس تحمل مخاطر كوفيد-19.

من المناسب لفقاعتك؟

هذه أسئلة جيدة لطرحها على زملاء الفقاعة المحتملين:

هل يبقى كل فرد في منزلك على بعد 6 أقدام من الآخرين؟

هل يرتدي الجميع كمامات في الأماكن العامة؟

هل سيحد الجميع من التفاعلات الاجتماعية الشخصية للأشخاص داخل فقاعتنا؟

هل سيلتزم الجميع بأي قواعد نتفق عليها بشكل مشترك؟

بعد ذلك، تحدث عن عادات نمط حياتك التي من شأنها أن تساعدك على معرفة ما إذا كان الجميع متوافقين.

على سبيل المثال، هل يتم توصيل بقالتك إلى المنزل أم تذهب إلى السوق؟ هل تغير ملابسك وتستحم بعد الذهاب إلى المتجر أو المكتب؟ ومن المهم أيضا معرفة أعضاء الفقاعة الذين سيذهبون إلى العمل أو المدرسة، مقابل العمل أو التعلم في المنزل.

قد يشعر الناس براحة أكبر إذا ذهب الجميع -أو لم يذهب أحد- إلى العمل أو المدرسة.

أخيرا، حدد القواعد الأساسية التي سيكون الجميع مرتاحين لها، مثل:

هل اللمس أو العناق أمر مقبول؟

هل مقابلة أشخاص في الهواء الطلق (على بعد 6 أقدام) أمر جيد إذا لم يكونوا ممن في الفقاعة؟

ماذا تفعل إذا أخذ شخص إجازة ويحتاج إلى الحجر الصحي عند العودة؟

ماذا تفعل إذا مرض شخص ما داخل الفقاعة؟

كيف تبدأ الفقاعة الاجتماعية الخاصة بك؟

بمجرد أن تقرر القواعد، فكر في قضاء أسبوعين للتأكد من أن الجميع يتبعونها. ثم عند التأكد من التطبيق والالتزام، يمكنك البدء مع المجموعة.

كيف تتصرف عندما تكون خارج فقاعتك؟