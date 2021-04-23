ما أساسيات الغذاء الصحي في شهر رمضان؟ وكيف يمكن أن نحصل على الفوائد الصحية للصيام؟ ولماذا يوصى بتجنب استعمال مكعبات مرق اللحم؟ الأجوبة وأكثر في هذا التقرير المفصل مع لينا ربحي نصار، اختصاصية تغذية علاجية أول في مؤسسة حمد الطبية في قطر.

وقالت اختصاصية التغذية -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن شهر رمضان يعد فرصةً للتخلّص من العادات السيّئة التي تُؤثر في الصحة بشكلٍ سلبي، إذ إن الصيام يساعد على تعافي وتقوية الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ورغم ذلك فإن بعض الناس يقومون بعكس ذلك.

وأضافت أن الصوم عبادة، وبالإضافة إلى فوائده الدينية والنفسية السلوكية، فإن له فوائد صحية. ولكي نحصل على هذه الفوائد ينصح باتباع بعض الإرشادات الغذائية خلال الشهر الفضيل.

ومن هذه الإرشادات تجنب استعمال مكعبات مرق اللحم، لأنها غنية بالأملاح (التي قد تسبب العطش) والمواد الحافظة، وتجنب استعمال السمنة والزبدة.

وردا على سؤال: ما أساسيات الغذاء الصحي في شهر رمضان؟ قالت نصار إن أساسيات الغذاء الصحي متشابهة في شهر رمضان مع غيره من الشهور؛ فمن المبادئ التوجيهية الغذائية الاعتدال في الاستهلاك الغذائي، مع مراعاة تناول ما يكفي من السعرات الحرارية، واشتمال الطعام على جميع المجموعات الغذائية المختلفة. والفرق الرئيسي بين الطعام في رمضان وباقي السنة يكون في عدد ووقت الوجبات يوميا، والتي تنقسم في شهر رمضان إلى وجبتين رئيسيتين؛ الإفطار والسحور.

لينا نصار: يُنصح بالتقليل من تناول الحلويات والعصائر لاحتوائهما على سعرات حرارية عالية (الجزيرة)

من ضمن هذا الارشادات:

تقليل عدد الأطباق المعدة على مائدة الإفطار، حيث يتم تحضير طبق واحد فقط من الطعام المتوازن، الذي يحتوي على مختلف المجموعات الغذائية، على أن يكون مجهز بطريقة صحية ليناسب معظم الحميات الغذائية.

التعجيل بالفطور، حيث يمكن أن نبدأ بوجبة خفيفة (ماء، وتمر، وشوربة)، وتناول الطبق الرئيسي بعد أداء صلاة المغرب.

تناول الطعام ببطء والمضغ جيدا، ومن شأن ذلك أن يساعد على عدم الإفراط في الأكل، كما يساعد على تسهيل عملية الهضم، وينصح بالتركيز على الإكثار من تناول الماء بين الوجبات.

ينصح بالتقليل من تناول الحلويات والعصائر لاحتوائهما على سعرات حرارية عالية واستبدالهما بالفواكه الطازجة.

ضرورة التقليل من تناول المنبهات، مثل: الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية؛ فهي تعمل على زيادة إدرار البول وفقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم؛ مما يؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام.

التقليل من تناول المخللات خلال فترة الإفطار لأنها تعمل على زيادة الشهية، وتحتوي على كمية كبيرة من الملح.

وقالت اختصاصية التغذية لينا إن هناك بعض العوامل الأخرى التي من شأنها ضمان السلوك الغذائي الصحي خلال شهر رمضان: