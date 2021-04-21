ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الخبز؟ وما تأثيره في الجسم؟ وما فوائد الخبز للصحة؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.

نبدأ بالمكونات الغذائية التي تقدمها 100 غرام من الخبز الأبيض، وذلك وفقا لوزارة الزراعة الأميركية (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

السعرات الحرارية: 270.

البروتين: 9.4 غرامات.

الدهون: 3.6 غرامات.

الكربوهيدرات: 49 غراما.

الألياف الغذائية: 2.3 غرام.

ثم ننتقل إلى المكونات التي تقدمها 100 غرام من خبز القمح الكامل (من الحبوب الكاملة)، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.

السعرات الحرارية: 246.

البروتين: 12 غراما.

الدهون: 3.5 غرامات.

الكربوهيدرات: 43 غراما.

الألياف الغذائية: 5.3 غرامات.

هذه الأرقام عامة وتقريبية، فهناك أنواع من الخبز الكامل تكون السعرات الحرارية فيها أكثر من الأبيض.

ولخصنا لكم المعطيات السابقة في هذا الجدول:

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الخبز؟

الخبز غني بالكربوهيدرات، وهو يقدم الألياف الغذائية للجسم، وعند تناوله على الإفطار فإنه يعطي جسم الصائم الطاقة، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع.

يحول الجسم الكربوهيدرات إلى غلوكوز، فيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات السكر في الدم. وهذا مهم معرفته لمرضى السكري الذين عليهم الانتباه إلى مستويات السكر في الدم. لذلك عليهم خصم الخبز من حصص الكربوهيدرات اليومية.

مع ذلك، فالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة غني بالألياف، مما قد يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم.

ما فوائد تناول الخبز؟

الخبز مفيد للصحة عند تناوله بكمية معقولة وضمن نظام غذائي صحي، وهذه فوائد تناول الخبز، خاصة الخبز الكامل الذي يحتوي على مزيد من الألياف الغذائية:

سيكون لديك المزيد من الطاقة، وذلك وفقا لتقرير لبروك نيسلون في موقع "ذا هيلثي" (the healthy).

ستعيش حياة أطول، إذ وجدت مراجعة للدراسات المنشورة عام 2016 في المجلة الأميركية للتغذية السريرية (American Journal of Clinical Nutrition) أن الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة يمكن أن تقلل من مخاطر الوفاة من أي سبب أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

كما اكتشف باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة وخطر الموت، وأظهرت نتائجهم التي نشرت عام 2015 في دورية "جاما" (JAMA) للطب الباطني، أن استهلاك الحبوب الكاملة يقلل من خطر الوفاة بوجه عام، وخاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية، لدى كل من الرجال والنساء.

وكتب مؤلفو الدراسة "تدعم هذه النتائج الإرشادات الغذائية الحالية التي توصي بزيادة استهلاك الحبوب الكاملة.. وتقدم أيضا أدلة واعدة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة قد يمنح فوائد تجاه إطالة أمد العمر المتوقع".

كما اكتشف باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة وخطر الموت، وأظهرت نتائجهم التي نشرت عام 2015 في دورية "جاما" (JAMA) للطب الباطني، أن استهلاك الحبوب الكاملة يقلل من خطر الوفاة بوجه عام، وخاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية، لدى كل من الرجال والنساء. وكتب مؤلفو الدراسة "تدعم هذه النتائج الإرشادات الغذائية الحالية التي توصي بزيادة استهلاك الحبوب الكاملة.. وتقدم أيضا أدلة واعدة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة قد يمنح فوائد تجاه إطالة أمد العمر المتوقع". المساعدة على فقدان الوزن، فالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي لها الكثير من الفوائد لفقدان الوزن. أولا، تتمدد الألياف لملء معدتك، ويعني ذلك أنك ستشعر بالشبع بشكل أسرع وستستهلك سعرات حرارية أقل في جلسة واحدة. ونظرا لكونه من الكربوهيدرات المعقدة، فإن القمح الكامل سوف يهضم بوتيرة أبطأ، وستشعر بالشبع مدة طويلة بعد أن تبتعد عن المائدة.

مفيد لحركة الأمعاء، إذ تحافظ الألياف من الحبوب الكاملة على نظامك الهضمي على المسار الصحيح، وتتحرك الفضلات عبر جسمك في دورة ثابتة. وهذا ينظم حركة الأمعاء ويساعد على الوقاية من الإمساك.

وفقا لتقرير في موقع كليفلاند كلينيك عن فائد الخبز من الحبوب الكاملة، فإن تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ضمن نظام غذائي صحي شامل يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بكثير من الأمراض، بما في ذلك السكتة الدماغية، والسكري، ومرض القلب، وسرطان القولون والمستقيم.

الحبوب الكاملة غنية أيضا بالبروتينات والألياف وفيتامينات "بي" (B) وكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل أمراض اللثة وتقوية جهاز المناعة والمساعدة على التحكم في الوزن.

كمية الخبز اليومية الصحية

‫وفقا لتصريحات للجمعية الألمانية للتغذية -نقلتها وكالة الأنباء الألمانية- فإن كمية ‫الخبز اليومية السليمة تراوح بين 200 و300 غرام.

‫‫وأضافت الجمعية أن من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة؛ فهو غني بالألياف الغذائية التي تتمتع بفوائد ‫صحية جمة.

‫وتساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعا، كما أنها تحدّ من خطر ‫الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء ‫الغليظة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق ‫القمح سمعته سيئة، نظرا لأنه يتسبب في البدانة، إلا أنه يتمتع ‫أيضا بفوائد صحية في بعض الحالات المرضية.

‫وأوضحت الجمعية أن الخبز الأبيض يحمي المعدة بعد العمليات الجراحية وبعد ‫الإصابة بإنفلونزا المعدة أو في حالة التهابات الأمعاء المزمنة؛ إذ ‫تتحمله المعدة في هذه الحالات بصورة أفضل مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.