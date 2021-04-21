يعرف الحمص بشكل خاص بكونه مكونا رئيسيًا في الأطباق الشرقية، وهو من عائلة البقوليات. ونقدم هنا فوائد تناول الحمص يوميا.
ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الخبز؟ وما تأثيره في الجسم؟ وما فوائد الخبز للصحة؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.
نبدأ بالمكونات الغذائية التي تقدمها 100 غرام من الخبز الأبيض، وذلك وفقا لوزارة الزراعة الأميركية (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
السعرات الحرارية: 270.
البروتين: 9.4 غرامات.
الدهون: 3.6 غرامات.
الكربوهيدرات: 49 غراما.
الألياف الغذائية: 2.3 غرام.
ثم ننتقل إلى المكونات التي تقدمها 100 غرام من خبز القمح الكامل (من الحبوب الكاملة)، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.
السعرات الحرارية: 246.
البروتين: 12 غراما.
الدهون: 3.5 غرامات.
الكربوهيدرات: 43 غراما.
الألياف الغذائية: 5.3 غرامات.
هذه الأرقام عامة وتقريبية، فهناك أنواع من الخبز الكامل تكون السعرات الحرارية فيها أكثر من الأبيض.
ولخصنا لكم المعطيات السابقة في هذا الجدول:
الخبز غني بالكربوهيدرات، وهو يقدم الألياف الغذائية للجسم، وعند تناوله على الإفطار فإنه يعطي جسم الصائم الطاقة، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع.
يحول الجسم الكربوهيدرات إلى غلوكوز، فيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات السكر في الدم. وهذا مهم معرفته لمرضى السكري الذين عليهم الانتباه إلى مستويات السكر في الدم. لذلك عليهم خصم الخبز من حصص الكربوهيدرات اليومية.
مع ذلك، فالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة غني بالألياف، مما قد يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم.
الخبز مفيد للصحة عند تناوله بكمية معقولة وضمن نظام غذائي صحي، وهذه فوائد تناول الخبز، خاصة الخبز الكامل الذي يحتوي على مزيد من الألياف الغذائية:
وفقا لتصريحات للجمعية الألمانية للتغذية -نقلتها وكالة الأنباء الألمانية- فإن كمية الخبز اليومية السليمة تراوح بين 200 و300 غرام.
وأضافت الجمعية أن من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة؛ فهو غني بالألياف الغذائية التي تتمتع بفوائد صحية جمة.
وتساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعا، كما أنها تحدّ من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق القمح سمعته سيئة، نظرا لأنه يتسبب في البدانة، إلا أنه يتمتع أيضا بفوائد صحية في بعض الحالات المرضية.
وأوضحت الجمعية أن الخبز الأبيض يحمي المعدة بعد العمليات الجراحية وبعد الإصابة بإنفلونزا المعدة أو في حالة التهابات الأمعاء المزمنة؛ إذ تتحمله المعدة في هذه الحالات بصورة أفضل مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.