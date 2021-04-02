يعد الأفوكادو من الفواكه المميزة بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم والدهون الصحية.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "ماري كلير" (marieclaire) في نسخته الروسية إلى التأثيرات الإيجابية لاستهلاك الأفوكادو بشكل يومي.

1- حماية القلب

يحتوي الأفوكادو على نسبة مهمة من الدهون الأحادية غير المشبعة والصحية، التي تعتبر مفيدة لصحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم. إلى جانب الدهون غير المشبعة، فإن الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع بشكل فعال الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهو تلف الخلايا بسبب الأكسدة المفرطة، في الأوعية الدموية.

ووفقا للمركز الاتحادي الألماني للتغذية، فإن ‫الأفوكادو يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على خفض مستوى ‫الكوليسترول بالدم، ومن ثم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- تخفيض الوزن

يتساءل البعض كيف يمكن لطعام غني بالدهون مثل الأفوكادو أن يساعد على إنقاص الوزن، خاصة أن الدهون هي السبب الرئيس لزيادة الوزن.

الجواب هو أن الأفوكادو يساعد على إنقاص الوزن، بفضل المحتوى العالي من الدهون الصحية والألياف، حيث تحتوي حبة واحدة على حوالي 14 غراما من الألياف، التي تعزز الشعور بالشبع؛ مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام خلال النهار.

ووفقا للمركز الاتحادي الألماني، يزخر الأفوكادو بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، ‫وتساعد على إطالة الإحساس بالشبع، ما يحد من نوبات الجوع الشديد، الأمر ‫الذي يؤدي دورا مهما في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

‫3- تحسين الرؤية

يعد "التنكس البقعي" (Macular degeneration) أحد أكثر الأسباب شيوعا لفقدان البصر المبكر. للحفاظ على صحة العينين، يجب إضافة عناصر مثل "اللوتين" (lutein) و"الزياكسانثين" (zeaxanthin) الموجودة في الأفوكادو بكثرة إلى النظام الغذائي.

4- مفيد لصحة الشعر والجلد

يساهم اللوتين والزياكسانثين الموجودان في الأفوكادو في حماية الخلايا من التلف الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والعمليات التأكسدية الضارة التي تسببها. تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى شيخوخة الجلد المبكرة وتجعل الشعر ضعيفا وجافا.

5- الحصول على‫ كنز من الفيتامينات والمعادن

‫يقول المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن الأفوكادو يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ ‫حيث إنه غني بفيتامين "بي 5" (B5) وفيتامين "بي 6" (B6) وفيتامين "سي" (C) وفيتامين "إي" (E) وفيتامين "كيه" (K)، ‫كما أنه غني بحمض الفوليك والبوتاسيوم، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد ‫والزنك.

‫6- الحد من الالتهابات

يمتاز الأفوكادو باحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير ‫المشبعة مثل "حمض الأوليك" (Oleic acid)، الذي يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يعمل ‫على الحد من الالتهابات، وذلك وفقا للمركز الاتحادي الألماني للتغذية.