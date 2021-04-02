ما هو الوقت المثالي لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وما مدى فعالية لقاح فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) ضد السلالة الأفريقية؟ وماذا يعني إطلاق لقاح مخصص للحيوانات؟ وما آخر سلالة جديدة من كورونا تم اكتشافها؟ الأجوبة ومعلومات إضافية في هذا التقرير.

نبدأ مع سؤال "ما أفضل وقت لإجراء فحص كورونا؟"، والجواب هو فترة ما بعد الظهر حوالي الساعة الثانية ظهرا، وذلك وفقا لدراسة أميركية جديدة؛ ويفسّر ذلك بأن الحمل الفيروسي قد يكون أعلى في هذا الوقت من اليوم.

وأجرى الدراسة باحثون في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" (Vanderbilt) في مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة الأميركية، وهي في مرحلة ما قبل الطباعة (preprint)، ولم يتم مراجعتها، ونشرت على موقع "ميدأركيف" (medrxiv)، وكتبت عنها مجلة "فام أكتيال" (Femme Actuelle) الفرنسية.

وتقول مجلة "فام أكتيال" -في تقريرها عن الدراسة- إن اختبارات تفاعل "البوليميراز" (Polymerase) المتسلسل للكشف عن فيروس كورونا موثوقة للغاية، لكن في بعض الحالات يمكن أن تعطي هذه الاختبارات نتائج سلبية خاطئة؛ ويعود ذلك لأخذ العينة بطريقة خاطئة أو مبكرا أو في وقت متأخر جدا.

وفي فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي آر" (Polymerase chain reaction PCR) يتم أخذ عينات من لعاب الحلق، أو عينة من خراج الرئة، وعبر عملية كيميائية يتم رصد ما إذا كان جينوم الفيروس موجودا في العينة المأخوذة أم لا، وفي حال اكتشافه يعني ذلك أن الشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

لكن في حال لم يتم العثور على الشفرة الوراثية للفيروس فإن ذلك لا يعني أن الإنسان غير مصاب، فمن الوارد جدا أن يكون الفيروس موجودا في الجسم ولم يصل إلى العينة التي تم استخراجها.

وأشارت الدراسة إلى أن الحمل الفيروسي يختلف باختلاف الوقت من اليوم؛ وبناء على ذلك قد يكون من الأسهل اكتشاف فيروس كورونا في فترة ما بعد الظهر.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن "هذه الملاحظة تتناسب مع النتائج التي وقع التوصل إليها سابقا مع فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا والهربس وحمى الضنك، حيث تؤدي التفاعلات مع الجهاز المناعي إلى تباين يومي في إفراز الفيروس وفي الأعراض".

والحمل الفيروسي هو كمية الفيروس لدى الشخص المصاب بفيروس كورونا، وهو يتطور بمرور الوقت، ويكون مرتفعا بشكل خاص قبل يومين من ظهور أعراض الفيروس، وبعد يومين من ذلك.

وتشير هذه الدراسة الجديدة أيضا إلى أن الحمل الفيروسي يتغير أيضا على مدار اليوم، حيث لاحظ الباحثون ارتفاعا في النتائج الإيجابية في فترة ما بعد الظهر، وبالتالي سيكون من السهل اكتشاف فيروس كورونا في هذا الوقت من اليوم.

سلالة جديدة تحتوي 40 طفرة

اكتشفت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنغولا، وقالت المراكز إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.

وقال رئيس المراكز جون نكينغاسونغ -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن "هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق".

ومن المحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف عن أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.

ومع عدم وجود سوى القليل من الأدلة، قال نكينغاسونغ إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية سوف تساعد في محاربة السلالة الفيروسية الجديدة.

وإلى جانب العديد من البلدان الأخرى، تتجه القارة الأفريقية نحو موجة ثالثة من تفشي كورونا، حسبما قال نكينغاسونغ.

لقاح مضاد لفيروس كورونا مخصص للحيوانات

أعلنت روسيا أول أمس الأربعاء تسجيل ما اعتبرته أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم مخصص للحيوانات، واصفة الخطوة بأنها مهمة لتعطيل تحورات الفيروس.

وقالت هيئة الخدمة الفدرالية الروسية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية (روسلخوزنادزور) -في بيان لها- إن اللقاح الذي يحمل اسم "كارنيفاك-كوف" (Carnivac-Cov)- تم اختباره منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الكلاب والقطط والثعالب وحيوانات أخرى وأثبت أنه فعال.

ولفتت الهيئة الروسية إلى أن إنتاج اللقاح بكميات كبيرة يمكن أن يبدأ في أبريل/ نيسان الحالي.

وقال نائب رئيس الهيئة كونستانتين سافينكوف إن "كل الحيوانات المشاركة في التجارب التي تم تلقيحها أنتجت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100% من الحالات".

وأضاف "إنه أول لقاح في العالم والمنتج الوحيد الذي يمنع إصابة الحيوانات بكوفيد-19".

وأكدت الهيئة -وفق علماء روس- أن تطوير لقاحها سيمنع تحور الفيروس في الحيوانات، مشيرة إلى أن قرار الدنمارك بإعدام 15 مليون من حيوان المنك (ثعلب الماء) العام الماضي كان بعد أن تبين أنها تحمل سلالة متحورة من الفيروس.

وقالت الهئية إن منشآت تربية الحيوانات من بلدان عدة -بينها اليونان وبولندا والنمسا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة- أعربت عن اهتمامها بلقاح "كارنيفاك-كوف".

وأعلن هذا الأسبوع المسؤولون العسكريون في ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبيرغ أن كلاب الجيش ستخضع لتلقيح إجباري قبل نشرها في المطارات ومشاركتها في احتفالات عيد النصر في مايو/أيار المقبل.

لقاح فايزر فعال بنسبة 91% في التجارب الجديدة ويوفر الحماية من سلالة جنوب أفريقيا

قالت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أمس الخميس إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 91% في الوقاية من المرض، وفقا لبيانات التجارب الجديدة التي شملت مشاركين تم تطعيمهم منذ 6 أشهر.

وكان اللقاح فعالا بنسبة 100% في الوقاية من المرض بين المشاركين في التجربة في جنوب أفريقيا، حيث تنتشر سلالة متحورة من فيروس كورونا، على الرغم من أن عدد المشاركين فيها كان صغيرا نسبيا، حيث بلغ 800 مشارك.

ومع أن معدل الفاعلية الجديد البالغ 91.3% أقل من 95% المُبلغ عنها خلال تجربة شملت 44 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن عددا من السلالات المتحورة من فيروس كورونا ينتشر حول العالم منذ ذلك الحين.

وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" إن بيانات التجربة "تقدم النتائج السريرية الأولى التي تثبت أن لقاحا يمكن أن يوفر الحماية بشكل فعال من السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، وهو عامل حاسم للوصول إلى مناعة القطيع والقضاء على هذه الجائحة".

ويخشى الخبراء من أن السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب أفريقيا والبرازيل قد تكون مقاومة للقاحات الحالية.