يعتبر الدم مسؤولا عن إيصال الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم التي تحتاجه ونقل ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر حيوي، وهذا هو السبب في أن حالات مثل الهيموفيليا (haemophilia) -التي تؤثر على قدرة الجسم على تكوين الخثرات- خطيرة للغاية.

ولكن هل تساءلت يوما: من أين تأتي فصيلة الدم؟ أو كيف يمكن نقل الدم من إنسان إلى آخر؟

ونقدم هنا 8 حقائق عن الدم:

ليس كل الدم أحمر

قالت الكاتبة كايتي رايت في تقريرها الذي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" (The Independent) البريطانية إن بعض الكائنات في مملكة الحيوان لون دمها أزرق، وتتميز العناكب والكركند والأخطبوط وسرطان البحر بدم أزرق لاحتوائه على بروتين يسمى "الهيموسيانين" (haemocyanin).

يحتوي الدم على نسبة مهمة من الماء

يتكون الدم من عدة مكونات، تمثل البلازما حوالي 55%، وهي مزيج من الماء والسكر والدهون والبروتين والأملاح.

ويستمد الدم لونه الأحمر من كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء (حوالي 40%)، فيما تشكل خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى 1%، والمكون الأخير هو الصفائح الدموية التي تساعد الدم على التجلط.

هناك 8 أنواع من الدم

توجد 4 مجموعات دم رئيسية، هي: "إيه" (A)، و"بي" (B)، و"أو" (O)، و"إيه بي" (AB)، والتي تمثل أجساما مضادة معينة موجودة في خلايا الدم الحمراء، وتكون كل مجموعة إما إيجابية "+" أو سلبية "-"، وهو ما يشكل أنواع الدم الثمانية.

قد يكون تلقي فصيلة دم خاطئة مهددا للحياة

عندما يخضع شخص ما لعملية نقل دم من المهم مطابقة فصيلة دمه، لأن بعض الأنواع غير متوافقة، فإذا حصل على النوع الخطأ يمكن لجهازه المناعي مهاجمة خلايا الدم الجديدة بشكل مفرط، مما يقود لمضاعفات.

يفضل البعوض فصائل دم معينة

قد ينتهي بك الأمر عندما تسافر إلى مكان استوائي أن تكون مغطى بلسعات البعوض، وهذا قد يعني أن فصيلة دمك من النوع "أو"، حيث تظهر الأبحاث أن الحشرات المزعجة تجد النوع "أو" الأكثر جاذبية بشكل عام، يليها النوع "إيه".

يمكنك التبرع بنحو 470 مليلترا من الدم دفعة واحدة

إذا كنت مؤهلا للتبرع بالدم فسيتم سحب 470 مليلترا، وهو ما يعادل حوالي 8% من حجم دم الشخص البالغ.

يستبدل الجسم حجم الكمية الناقصة في غضون 48 ساعة تقريبا، لكن الأمر يستغرق وقتا أطول لتجديد خلايا الدم الحمراء، ولهذا يمكن للرجال التبرع بالدم كل 12 أسبوعا، والنساء كل 16 أسبوعا.

بعض الناس يخافون من الدم

لا تستطيع تحمل رؤية الدم، هل تشعر بالإغماء عند مجرد ذكر نزيف في الأنف؟ قد تكون تعاني من رهاب الدم، ويُعتقد أنه ناجم عن صدمة مرتبطة بالدم تعرضت لها خلال طفولتك.

إنه ذهب سائل

الدم ليس حيويا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل إنه ذو قيمة لسبب آخر، فهو يحتوي على حوالي 0.2 مليغرام من الذهب، لماذا يوجد هذا المعدن الثمين في جسم الإنسان؟ يُعتقد أنه يلعب دورا في وظيفة المفاصل ونقل الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء الجسم.

ما هو مرض الهيموفيليا؟

يجري في 17 أبريل/نيسان من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا، وهو مرض وراثي يصيب عوامل تخثر الدم بالضعف وهبوط المستوى، ويسبب أنواعا من النزيف الداخلي ويرفع مخاطر الجروح، من أعراضه الرعاف وظهور كدمات عشوائية في الجسم وألم المفاصل وورمها أحيانا.

ويطلق على هذا المرض في اللغة العربية اسم الناعور، فالناعور في اللغة هو الجرح الذي لا يسكن دمه، وهذا ما يحدث لدى مرضى الهيموفيليا.

وتعتمد أعراض الهيموفيليا على مقدار النقص في البروتينات المسؤولة عن عملية تخثر الدم، وتسمى عوامل التخثر، فإذا كان مستواها شديد الانخفاض فقد يعاني المريض من نزيف تلقائي ومن دون أي سبب، أما إذا كان تركيزها متوسط الانخفاض فسوف ينزف الشخص بعد الإصابة برض أو ضربة أو جرح ما.