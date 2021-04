فقدان الوزن وتنظيم الأمعاء وتعزيز المناعة.. فوائد مذهلة لتناول الخس

لا يحصل الخس على الثناء الذي يستحقه مقارنة ببقية الخضار الورقية مثل الكرنب والسبانخ. ويؤكد الخبراء أن هذا النوع من الخضار غني بالفيتامينات والمغذيات؛ لذلك إذا كنت تحب تناول الخس -المعروف أيضا باسم "الخس الروماني" (Romaine Lettuce)- بشكل منتظم، فأنت محظوظ.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركية، نقلت الكاتبة ريبيكا سترونغ عن مختصة التغذية كايلي إيفانير قولها "يمكن أن يكون الخس إضافة صحية رائعة لنظام غذائي متوازن؛ فهو مليء بالعناصر الغذائية، ويمكن إضافته إلى السلطات والسندويشات والسموثي. كما أنه طعام منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي بشكل طبيعي على مستويات عالية من الألياف والفيتامينات المتنوعة والكاروتينات والمركبات الفينولية التي تعتبر مهمة بالنسبة للصحة العامة".

وعلى عكس السبانخ والكرنب، يحتوي الخس على كمية أقل بكثير من مركب يسمى "الأكسالات" (oxalate) الذي يمكن أن يمثل ضررا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، كما أنه يمنع امتصاص بعض المعادن مثل الكالسيوم.

ويضيف براد ديتر -وهو مدرب تغذية معتمد من الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي- أن هضم الخس يكون أسهل على الجهاز الهضمي؛ لأنه يحتوي على كمية أقل من الألياف وغني بالماء.

وسواء كنت تحب إضافة الخس إلى السلطة أو أكله طازجا، إليك بعض الأشياء التي تحدث لجسمك عند تناوله يوميا:

1- ستكون حركات أمعائك منتظمة

فمن غير المحتمل أن تصاب بالإمساك بعد تناول الخس، وهذا لأنه غني بالألياف نسبيا، حسب مختصة التغذية كيلسي لورنز التي تضيف أن "معظم هذه الألياف عبارة عن ألياف غير قابلة للذوبان، مما يساعد على إضافة كتلة إلى البراز ويحافظ على حركة الأمعاء منتظمة".

وتشير مختصة التغذية أليشيا غالفين إلى أن الألياف الموجودة في الخس لها أيضا تأثيرات صحية للقلب، حيث تقول "في القولون، تلتصق الألياف بأملاح الصفراء وتزيلها من الجسم، وهذا يجبر الجسم على إنتاج المزيد من الصفراء، وهو أمر مفيد، لأنه يجب أن يكسر الكوليسترول للقيام بذلك".

2- فقدان الوزن

إن الخس مفيد لمن يتبع حمية غذائية، إذ إن كوبا واحدا من عصيره يحتوي على 15 سعرة حرارية فقط و2.8 غرام من الكربوهيدرات، و1.8 غرام من الألياف.

وتقول مختصة التغذية ماري ويرتس "بصفتي مختصة تغذية، أقوم بانتظام بتضمين الخس في وجباتي لزيادة كميات الأكل دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية. إنه يجعلني أشعر بالشبع بدرجة أكبر وأقل ميلا إلى اشتهاء الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية".

وتضيف مختصة التغذية تريستا بيست، أنه نظرا لأن الخس يشغل مساحة كبيرة في معدتك، يمكنه تنشيط "مستقبلات التمدد"، وعندما يحدث هذا، ينتهي بك الأمر بالشعور بالشبع بناء على كثافة الطعام بدلا من محتوى السعرات الحرارية.

3- تعزيز المناعة

يحتوي الخس على الكثير من الفيتامينات التي يمكن أن تعزز مناعتك؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من عصيره على حوالي 11.3 ملليغرام من الفيتامين "سي" (C)، أي ما يعادل 1% من الجرعة الموصى بها يوميا، وهو أمر جدير بالملاحظة؛ بسبب الدور الحاسم الذي يلعبه هذا الفيتامين في جهاز المناعة.

وتوضح لورنز أن "الفيتامين "سي" عنصر غذائي أساسي لتعزيز المناعة، ويحافظ على صحة بشرتك لإبعاد مسببات الأمراض، فضلا عن زيادة فعالية الخلايا المناعية في الجسم". ووفقا لإيفانير، يساعد الفيتامين "سي" في تسريع التئام الجروح، وهو ضروري لنمو أنسجة الجسم وإصلاحها وتوليف الكولاجين وامتصاص الحديد.

4- مفيد لصحة القلب

وفقا لغالفين، إن تناول الخس يصنع المعجزات لقلبك؛ فعندما يتأكسد الكوليسترول يبدأ في التراكم في جدران الشرايين مكونا لويحة، ولكن لحسن الحظ، يعمل الفيتامين "سي" والـ"بيتا كاروتين" (beta-carotene) الموجودان في الخس لمنع أكسدة الكوليسترول.

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ غالفين أن "الفولات" (folate) الموجودة في الخس يمكن أن تساعد في خفض مستويات مادة كيميائية ضارة في جسمك تسمى "الهوموسيستين" (homocysteine)، وتوضح قائلة "إذا لم يتم تحويله، يمكن أن يؤدي الهوموسيستين إلى إتلاف الأوعية الدموية بشكل مباشر، وبالتالي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية".

أخيرا، يعتبر الخس مصدرا ممتازا للبوتاسيوم، الذي تقول عنه المختصة ويرتس إنه مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

5- الحصول على الماء

وأشارت الكاتبة إلى أن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة لترطيب الجسم، إذ يمكنك أيضا الحصول على الكثير من الماء من خلال أطعمة معينة، بما في ذلك الخس الذي يتكون من الماء بنسبة 95% تقريبا.

وإن بقاء الإنسان مرتويا له عدد من الفوائد الصحية، فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على عمل أعضائك بشكل صحيح والحفاظ على تليين مفاصلك، ولكن يمكن أن يساعد أيضا في تحسين مزاجك وجودة نومك.

6- مفيد للعينين

يقول مدرب التغذية ديتر إن الخس يحتوي على فيتامين "إيه" (A)، وإن كوبا من عصيره يوفر ما يقرب من 80% من الجرعة اليومية الموصى بها لهذا العنصر الغذائي المحدد. ويضيف ديتر إن "الفيتامين إيه مهم للغاية للبصر، والتأكد من أننا نحافظ على كمية كافية منه، فهو يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر تدهور البصر المرتبطة بالعمر وأمراض العيون".

ويضيف مختصة التغذية جاي كوين أن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين إيه يمكن أن يساعد في منع أمراض العين مثل إعتام عدسة العين وفقدان البصر.