قديما قالوا “العدس لحم الفقير” لاحتوائه على البروتين وفوائده، والآن تعلن الأمم المتحدة عن اختيار العام 2016 ليكون العام الدولي للبقوليات، ليتحول العدس إلى طعام ترحب به موائد الفقراء والأغنياء.
يمثّل العدس واحدا من أقدم أنواع البقوليات التي زرعها الإنسان، وتؤكد خبيرة التغذية سيرينا بون أن استهلاك البشر للعدس يعود إلى 13 ألف سنة قبل الميلاد، فما الفوائد التي يقدمها لجسمك أكل العدس يوميا؟
في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، تستعرض الكاتبة ليندسي تايغار فوائد تناول العدس بشكل منتظم، وتسلط الضوء على ما يحتويه من عناصر غذائية وفقا لعدد من خبراء التغذية.
هناك الكثير من البروتينات النباتية، لكن ما يميز العدس أنه يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم ويسهل دمجه في أطباق متنوعة. تقول بون "العدس متعدد الاستخدامات ويمكن أن نضيفه إلى العديد من الأطباق النباتية اللذيذة، ويشيع استخدامه كمصدر رئيسي للبروتينات في الأنظمة الغذائية الخالية من اللحوم. وإذا كنت نباتيا، تأكد من تناول العدس جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من البقوليات والحبوب، أو دمجه مع الحبوب الكاملة للتأكد من أنك تستهلك كل الأحماض الأمينية التي تحتاجها".
تقول أخصائية التغذية سيلين بيتشمان إن هناك مشكلا غذائيا وحيدا فيما يتعلق بتناول العدس. فإذا كنت تعاني من مشاكل عسر الهضم، مثل الانتفاخ أو الغازات، يجب أن تقلل من استهلاك العدس والبقوليات بشكل عام.
وفي هذه الحالة، وبدلا من تناول نصف كوب من العدس، جرب إضافة ملعقة كبيرة إلى السلطة أو الأرز، وستحصل على الفوائد الغذائية دون أن يسبب لك أي مشاكل.