حتى المأكولات البسيطة التي لا طعم لها يمكن أن تتحول إلى أطباق شهية تسحر البصر والذوق عند إضافة البهارات المناسبة إليها، ونقدم لك هنا بعض أبرز التوابل صحية.

نبدأ مع الفوائد العامة للتوابل، والتي يمكن تلخيصها هنا، ثم ننتقل إلى تفاصيلها:

تحسين نكهة الطعام

تزويد الجسم بمواد مغذية ومضادة للالتهاب

تقليل حاجة الشخص لإضافة الملح، ومعروف أن الإفراط في الملح والصوديوم يشكل تهديدا لصحة القلب والشرايين.

ووفقا لموقع هارفارد للطب فإنه بدلا من تتبيل طعامك بالملح والزبدة، والتي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فكر في استخدام التوابل التالية:

الكركم Turmeric

ربما يعرف اللون الذهبي للكركم من استخدامه في مسحوق الكاري والخردل. وهو يحتوي على الكركمين curcumin الكيميائي النباتي، والذي قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وللأكسدة.

ويقول الدكتور ليبي روي، طبيب الطب الباطني في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد "تتم دراسة الكركم حاليا في التجارب السريرية البشرية لسرطان القولون والبنكرياس، ومرض ألزهايمر، وأمراض الدم، والصدفية".

جرب الكركم على الخضراوات والأرز البني أو الكينوا أو حساء الدجاج والمعكرونة.

الكزبرة Coriander

هي من البذور التي تأتي من النبات والأعشاب المعروفة باسم الكزبرة. قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للحساسية ومضادة للأكسدة، ويمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول والمساعدة في الهضم.

جرب الكزبرة في كرات لحم الديك الرومي أو برغر الفطر، أو رشها على سلطة الجرجير.

البابريكا Paprika

البابريكا تشمل الفلفل الحار الذي يحتوي على مادة كيميائية نباتية تسمى الكابسيسين، مما يجعل الفلفل حارا، والفلفل الحلو الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة. يقول الدكتور روي إنها "قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب". وقد تساعد أيضا في تخفيف الغازات وزيادة المناعة وتقليل بقاء الخلايا السرطانية.

جرب البابريكا مع البيض أو الجمبري المشوي، وفي صلصة الطماطم.

الكمون Cumin

يقول الدكتور روي "قد يساعد الكمون في مكافحة العدوى وأنواع عديدة من السرطانات، وتحسين الهضم، والصداع، وأمراض الجلد". يحتوي على ثيموكينون thymoquinone، وهو مادة كيميائية نباتية ذات تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

جرب الكمون في شوربة العدس أو مع السلمون المشوي أو على المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

القرفة Cinnamon

تحتوي القرفة على سينامالديهيد cinnamaldehyde، وهي مادة كيميائية نباتية قد تحارب الفيروسات وتخفض نسبة السكر في الدم وتقي من مرض السكري وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقي من أمراض التنكس العصبي. ويقول الدكتور روي "إنها تقلل من الحمل الفيروسي، وتشير بعض الأدلة إلى أنها قد تقلل من معدل تطور مرض ألزهايمر".

جرب القرفة في أي حلوى، مع الفاكهة المطبوخة، أو مع دقيق الشوفان أو الديك الرومي.

الزنجبيل ginger

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات وقد تمت دراسته لتأثيره في تخفيف أعراض دوار الحركة. يقول الدكتور روي "يساعد الزنجبيل أيضا في حال التهاب المفاصل، وقد يقي من سرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض. وقد يعزز أيضا جهاز المناعة مما يساعدك على محاربة العدوى".

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الزنجبيل قد يتداخل مع أدوية سيولة الدم والسكري، لذلك تحدث مع طبيبك قبل تناوله.

المزيد من التوابل

ننتقل إلى مجموعة أخرى من التوابل، تساعدك في إضافة نكهة قوية إلى الطعام، وذلك وفق تقرير لموقع " ماري كلار" الروسي:

إكليل الجبل Rosemary

تحظى نبتة إكليل الجبل باهتمام خاص في المطبخ الإيطالي، وبشكل عام لا يمكن تخيل الأطعمة في بلدان البحر الأبيض المتوسط من دون إكليل الجبل.

الفانيليا

إنها من أرقى أنواع التوابل وأكثرها كلفة في العالم. والجميع يتذكرون طعم الفانيليا ورائحتها منذ سنوات الطفولة، ولكن الآن بات من الصعب التفريق بين بذور الفانيليا الطبيعية والعطر الصناعي الذي يضاف إلى بعض الأطعمة، والذي لا علاقة له بهذا النوع من التوابل، رغم التشابه الكبير بين الرائحتين.

وإذا كنت من عشاق الحلويات، فإنك سترغب في الحصول على بذور الفانيليا الحقيقية التي ستضفي نكهة ورائحة مميزة على أي طبق.

القرنفل Carnation

يعشق الطهاة القرنفل في كافة أنحاء العالم، بسبب رائحته الذكية والنفاذة. وهي معروفة لمن تعودوا على تناول المخللات. كما أن القرنفل يتلاءم بشكل جيد مع اللحم والخضراوات. ولكن من الأفضل عدم إضافته للسمك لأن كثيرين لا يحبذون هذا المزيج. كما أن القرنفل مستخدم أيضا لعلاج نزلات البرد وتعزيز المناعة، لذلك ينصح بالإكثار منه في الخريف.

المردقوش Marjoram

تستخدم أوراق المردقوش وبراعمه طازجة ومجففة. وهو يضفي نكهة ممتازة على أطباق اللحم والسمك، ويمنح المخللات طعما لاذعا. وعندما يخلط مع النعناع والفلفل الحار يعطي نكهة ممتازة.

الزعفران Saffron

يعد الزعفران من أغلى أنواع التوابل، ويتم استخراجه من زهور الزعفران الخريفي البنفسجي أو الزعفران السوسني، وهو يدخل في تحضير الكثير من الأطباق كالأرز والأسماك.