شرب الشاي يمكن أن يقدم لجسمك الكثير من الفوائد، بدءا من مساعدتك على إنقاص الوزن إلى وقايتك من الأمراض المزمنة، فماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميا؟

وفي تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، استعرضت الكاتبة كيرستن هيكمان فوائد شرب الشاي الأسود والأخضر على جهاز المناعة، بالاستعانة ببعض الدراسات والأبحاث المختلفة.

وهذه الفوائد التي قد تحصل عليها عند شرب الشاي يوميا: