تشكل جروح القدم لدى مرضى السكري تحديا كبيرا، إذ إنها قد تتطور إلى حدوث غنغرينا، ويقول البعض إن للعسل قدرة على تحسين شفاء هذه الجروح، فما مدى صدقية هذا القول؟
قد يساعد خليط من الثوم والعسل على إنقاص الوزن، فكيف ذلك؟ وما هي خصائص التخسيس التي يتميز بها الثوم والعسل وفقا للعلماء؟
وفقا لمجلة "ماري فرنس" (Marie France) الفرنسية فإن الثوم مهم للتخلص من الوزن الزائد، إذ يحتوي على مكونات مفيدة جدا لفقدان الوزن، وخاصة مركبات "الفلافونويد" (Flavonoid)، وطالما أثبت العلم أن هذه المكونات تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.
ويشير باحثون إلى أن الثوم يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم ويحارب زيادة الوزن، وقد أظهرت دراسة حديثة -أجريت على مدى 8 أسابيع وشملت أشخاصا يعانون من "السمنة"- أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية التي تحتوي على الثوم لاحظوا تغيرات كبيرة في وزنهم، مقارنة بمن لم يتناولوها.
أما بالنسبة للعسل فوجدت دراسة أجريت على 55 بالغا يعانون من زيادة الوزن أن تناول 70 غراما من العسل يوميا لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.3% في وزن الجسم وانخفاض بنسبة 1.1% في الدهون بالجزء العلوي من الجسم.
وإليك الآن وصفة الثوم والعسل حسب ما نقلته مجلة "ماري فرنس" عن موقع "هيلث لاين" (Healthline)، ولكن قبل ذلك نؤكد أن الثوم بالعسل لا يناسب الجميع، فمثلا قد لا يناسب من لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أن العسل قد يرفع سكر الدم لدى مرضى السكري، ولذلك استشر طبيبك قبل البدء بتناول العسل والثوم.
ختاما، إن سر الوزن الصحي هو تناول غذاء متوازن والالتزام بعادات صحية في الأكل وممارسة الرياضة، ولا توجد حبة سحرية أو خلطة معجزة تغنيك عن النظام الغذائي الصحي.