وصفت وكالة الدواء الأوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) المضاد لفيروس كورونا المستجد بأنه آمن وفعال، على الرغم من تقارير حول تسببه في الإصابة بجلطات الدم.

وتم الإبلاغ عن حدوث تجلط دموي في العديد من الدول، ما دفع عددا من الحكومات في أنحاء العالم إلى تعليق حملات التطعيم باللقاح، وتسبب ذلك بإبطاء جهود التطعيم في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت متباطئة بالفعل.

وأطلقت وكالة الدواء الأوروبية، التي وافقت على اللقاح في يناير/كانون ثاني، مراجعة بشأن مخاطر أسترازينيكا. وقالت رئيسة الوكالة، إيمير كوكي، لدى عرض نتائج المراجعة إن "اللجنة خلصت إلى نتيجة علمية واضحة".

وأكدت كوكي أن "هذا اللقاح آمن وفعال، وفوائده في وقاية الناس من مرض كوفيد-19، وما يرتبط به من مخاطر الوفاة أو دخول المستشفى، تفوق مخاطره المحتملة".

غير أن الوكالة لم تستبعد بشكل حاسم وجود صلة بين حدوث جلطات دموية وتعاطي اللقاح، وتقول إنها فتحت تحقيقات إضافية سعيا لفهم الأمر.

بريطانيا

من جهتها، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا يسبب جلطات دموية؛ لكنها أضافت أن تحقيقا يجري في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

وأضافت "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن 5 حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ، ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

مسؤول بمنظمة الصحة يحث على مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

قال هانز كلوغ، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، مضيفا أنه ينبغي على الدول الأوروبية مواصلة استخدامه لإنقاذ الأرواح خلال الجائحة.

في الوقت ذاته، صرح متحدث باسم منظمة الصحة بأن اللجنة المعنية بسلامة اللقاحات في المنظمة ستصدر نتائجها بشأن لقاح أسترازينيكا غدا الجمعة.

وذكرت المنظمة أن اللجنة اطّلعت على البيانات يوم الثلاثاء، وراجعت تقارير أشارت إلى اضطرابات نادرة تتعلق بتخثر الدم لدى أفراد تلقوا اللقاح.

وقال كلوغ إن الجهات المنظمة للأدوية في أوروبا تتحرى أمر عدد صغير من حالات تجلط الدم في المنطقة كانت السبب في وقف أكثر من 10 حكومات بالاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا.

وأضاف "في الوقت الراهن لا نعلم إن كانت بعض الحالات أو جميعها ناتجة عن اللقاح أو عوامل متزامنة أخرى؛ لكن فوائد اللقاح تفوق مخاطره حاليا، ويتعين الاستمرار في استخدامه لإنقاذ الأرواح".