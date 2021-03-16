كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن نحو 850 مليون شخص حول العالم لديهم أعراض الإصابة بنوع من أنواع أمراض الكلى، فكيف تحمي نفسك؟
إذا كنت مصابا بحصى الكلى، ينصح عموما بشرب كمية كافية من الماء والحد من مصادر البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والمحار، وتعويضها بأغذية نباتية.
تحتاج حصى الكلى في كثير من الأحيان إلى تدخل جراحي، لكن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على شرب كميات كافية من الماء وتقليل الملح والبروتينات وتناول زيت الزيتون، قد يساعد بشكل كبير على تقليل احتمالية حدوثها.
في تقرير نشرته صحيفة "إلكونفدنسيال" (elconfidencial) الإسبانية، تقول الكاتبة فيرونيكا موليخو إن حصى الكلى هي ثالث أكثر أمراض المسالك البولية انتشارا، بعد الالتهابات ومشاكل البروستات، وهي أكثر شيوعا بين الرجال، وغالبا ما تظهر بعد سن 20 عاما، وتستمر إلى ما بين سن 40 و60 عاما.
بشكل عام، تحدث هذه الحالة عندما تتكتل المعادن أو الأملاح التي توجد في مجرى البول، وتتشكّل كتل صلبة تنتقل إلى الحالبين أو الكلى.
وإذا لم يتم اكتشافها والتعامل معها مبكرا، وتحركت لتغلق الحالب مثلا، فإن حصى الكلى مؤلمة للغاية، ولكنها لا تسبب في الغالب ضررا كبيرا إذا اكتشفت في الوقت المناسب.
وبحسب الكاتبة، يعتبر اتباع النظام الغذائي الصحي أفضل طريقة للحد من تطور حصى الكلى والتحكم في أعراضها. فما الأطعمة التي يجب أن تشكل جزءا من الروتين الغذائي اليومي لتحقيق هذا الهدف؟ وما الأطعمة التي يجب تجنبها؟
قد يؤدي الإفراط في تناول البروتينات إلى تفاقم حالة المريض، لهذا السبب فإن من الضروري الحد من مصادر البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والمحار. ويمكن تعويض هذه الأطعمة بمصادر البروتينات النباتية، مثل البقوليات والصويا والجوز والمكسرات.
وبالنسبة لمن يعاني من حصى فوسفات الكالسيوم (calcium phosphate) أو أكسالات الكالسيوم (Calcium Oxalate)، وهما من أكثر الأنواع شيوعا، فإنه يوصى عموما بالحصول على المغذيات من الأطعمة النباتية، مثل العصائر والحبوب والخضار والفاصوليا.
وينصح المعهد الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)، بالحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الأطعمة، ويقول "على الرغم من أن الكالسيوم يبدو أنه يسبب حصوات الكالسيوم، فإنه ليس كذلك، لأن تناول كميات مناسبة منه يمكن أن يمنع المواد الأخرى في الجهاز الهضمي التي قد تسبب الحصوات. لذلك عليك أن تسأل اختصاصي الرعاية الصحية عن مقدار الكالسيوم الذي يجب أن تأكله لمنع تشكّل مزيد من حصى أكسالات الكالسيوم ودعم العظام القوية.
ويضيف المعهد أنه قد يكون من الأفضل الحصول على الكالسيوم من الأطعمة النباتية المنخفضة الأكسالات، مثل العصائر المدعمة بالكالسيوم والحبوب والخبز وبعض أنواع الخضروات وبعض أنواع الفاصوليا. لذلك فإن عليك سؤال اختصاصي التغذية أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية عن الأطعمة التي تعتبر مصدرا للكالسيوم مناسبا لك.
وعند الإصابة بحصى أكسالات الكالسيوم، فإن من المهم تقليل الأطعمة التي تحتوي على الأكسالات (oxalate)، مثل السبانخ والبنجر (الشمندر) والسلق ومسحوق الكاكاو والفلفل الحلو وجنين القمح (wheat germ) والمكسرات والبقدونس والعنب والتوت، وغيرها.
ختاما، تجب مراجعة الطبيب دائما وأبدا، فبعض الحصى الصغيرة يمكن أن تنزل من مجرى البول، أما الكبيرة فقد لا تنزل أو تؤدي لإغلاق الحالب، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وألم حاد جدا، وهي تتطلب تدخلا جراحيا، فالغذاء وحده ليس علاجا لحصى الكلى أو لأي مرض.