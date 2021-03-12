أعلنت مجموعة من الدول تعليق العمل بأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، فما هي؟ وما اللقاح الذي جرى تعليقه؟ ولماذا؟

ما اللقاح الذي جرى تعليقه؟

اللقاح الذي جرى تعليقه هو لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford)، وطوّره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، والتقنية التي يستخدمها هي "النواقل الفيروسية" (Viral vector)، وفيها يستخدم فيروس آخر أقل ضراوة، يجري تحويله ليضاف إلى جزء من فيروس كورونا، ويتم إدخال الفيروس المعدل إلى خلايا الأفراد، التي تقوم بدورها بإنتاج بروتين نموذجي لـ"سارس كوف 2″ (الاسم العلمي لفيروس كورونا)، وهو ما من شأنه دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه. ويستخدم لقاح أكسفورد-أسترازينيكا فيروسا غدانيا (Adenoviruses) كناقل فيروسي.

ما الدول التي علقت التطعيم بلقاح أسترازينيكا-أكسفورد؟

تايلند، إذ أعلن بياساكول ساكولساتايادورن، مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات المضادّة لكوفيد-19، الجمعة أنّ بلاده قررت إرجاء بدء حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا باستخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن علّقت دول أوروبية عدّة برامجها التطعيمية المرتكزة على هذا اللّقاح بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والنمسا، والأخيرة أعلنت الاثنين تعليق استخدام مجموعة جرعات محدّدة من أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عاماً من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقيها اللّقاح. وعلقت الدول الأوروبية الخمس السابقة استخدام مجموعة لقاحات أسترازينيكا التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضمّ مليون جرعة.

الدانمارك علّقت استخدام لقاح أسترازينيكا بالكامل وليس مجموعة من جرعاته، كما علقت استخدامه آيسلندا والنرويج.

إيطاليا حظرت استخدام اللقاح كإجراء احترازي، وذلك بعد وفاة رجلين في صقلية عقب فترة وجيزة من تطعيمهما باللقاح.

وقالت الهيئة الطبية الحكومية في إيطاليا (أيفا) في وقت سابق إن القرار "وقائي" وأضافت أنه لم تثبت صلة بين التطعيم "والأحداث الخطيرة التي أعقبته". ولم تحدد الهيئة الأحداث التي أشارت إليها.

وقال المصدر إن أيفا تحركت بعد وفاة ضابط البحرية ستيفانو باتيرنو (43 عاما) في وقت سابق هذا الأسبوع مما يشتبه أنها أزمة قلبية بعد يوم من تلقيه جرعة التطعيم. وتوفي ديفيد فيلا (50 عاما) الأسبوع الماضي بعد 12 يوما من تلقيه اللقاح.

بلغاريا أوقفت مؤقتا اليوم الجمعة التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.

هل فعلا يسبب لقاح أسترازينيكا-أكسفورد تجلط الدم؟ وماذا قالت الهيئات الطبية؟

وكالة الأدوية الأوروبية قالت في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".

وقالت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي الخميس إن الدول الأوروبية يمكنها الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا، في حين يجري التحقيق في حالات جلطات الدم التي دفعت الدانمارك ودولا أخرى لتعليق استخدامه.

وقالت الوكالة في بيان إن "موقف لجنة السلامة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطائه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات".

وحسب الوكالة الأوروبية، فقد تم الإبلاغ حتى 10 مارس/آذار عن حدوث 30 حالة من حالات "الانسداد التجلطي" بين نحو 5 ملايين شخص تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه النسبة ليست أكثر من مصادفة على الصعيد الإحصائي، وأنها تحدث حتى من دون إجراء تطعيم بين السكان.

الحساسية الشديدة

لاحقا، قالت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه أسترازينيكا بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.

وقالت الوكالة إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) بوصفها آثارا جانبية".

المملكة المتحدة أصدرت بيانا أكدت فيه أن اللقاح "آمن وفعال". وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون للصحفيين "قلنا بوضوح إنه آمن وفعال.. وعندما يُطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة".

وأعلن تحالف اللقاحات غافي المشارك في قيادة آلية كوفاكس الهادفة إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إنه سينتظر رأي منظمة الصحة العالمية. وقالت متحدثة باسم تحالف اللقاحات "نعلم أن السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية يراقبون الوضع عن كثب وسوف نتبع توجيهاتهم وتوصياتهم".

في ألمانيا، قال كبار مسؤولي الصحة اليوم الجمعة إن لقاح أسترازينيكا آمن، ويمكن لألمانيا مواصلة استخدامه. وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان -في إفادة صحفية- "كل ما نعلمه حتى الآن يشير إلى أن فوائد اللقاح حتى بعد كل حالة فردية مسجلة أكبر بكثير من المخاطر، وهذا لا يزال الوضع".

معهد باول-إرليش في مدينة لانغن الألمانية أعلن مساء الخميس أن ألمانيا لا تعتزم تعليق التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا. وأوضح المعهد أنه لا توجد أدلة حتى الآن على وجود علاقة سببية بين حالة الوفاة التي وقعت في الدانمارك بكوفيد-19 وبين اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا، وذلك وفق ما نقلت دويتشه فيله.

وأضاف المعهد أن الوكالة الأوروبية للأدوية بعد إجراء مراجعة أولى "متمسكة بالتقييم الإيجابي للقاح أسترازينيكا المصرح به".

وكتب معهد باول-إرليش الألماني أنه لا يوجد في الوقت الراهن "دليل على أن التطعيم تسبب في هذه الأمراض"، وأضاف "وبالتوافق مع الوكالة الأوروبية للأدوية، فإن فائدة التطعيم تفوق من وجهة نظر المعهد المخاطر المعروفة".

في فرنسا أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران مساء الخميس اعتزام بلاده التمسك باستخدام لقاح شركة أسترازينيكا.

وقال إن أوروبا وألمانيا وفرنسا ترى في الوقت الراهن أنه لا يوجد خطر مفرط في استخدام اللقاح "ونحن نرصد ونراقب".

وأخذ فيران على الشركة البريطانية السويدية أنها قللت من كمية التوريدات التي وعدت بتوفيرها من اللقاح، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصول جرعات قليلة في الأسبوع المقبل، وقال إن هذه المشكلة يجري بحثها على المستوى الأوروبي.

كندا قالت يوم الخميس إن لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 آمن، وقالت إدارة الصحة في بيان إنها "على دراية بالتقارير عن عوارض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره".

وأضافت "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في تلك الأعراض".

منظمة الصحة تقول إنها تدرس لقاح أسترازينيكا، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه

من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس اليوم الجمعة إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.

وذكرت هاريس -في إفادة- أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه وبين الأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.