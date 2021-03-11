ما الحمل الوهمي وما أعراضه، وما الأشياء التي على المرأة الحامل الابتعاد عنها لتجنب خطر المواد الكيميائية؟ ثم ما فوائد زيت الزيتون أثناء الحمل، ولماذا تنصح الحامل بأن لا تتوتر؟الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

ما الحمل الوهمي؟

حالة تشعر فيها المرأة بكل أعراض الحمل، ولكن بمجرد الخضوع لاختبار بسيط يتبين أن المسألة نفسية بحتة، وأن المرأة ليست حاملا.

وتقول مجلة "لافيدا لوثيدا" الإسبانية في تقرير لها، إنه في الحمل الوهمي (False Pregnancy (Pseudocyesis تظهر على المرأة علامات مألوفة لدى الحوامل، دون أن يكون هناك أجنة في بطونهن.

ومن الأعراض التي تصاحب هذه الحالة زيادة الوزن، وانتفاخ البطن، والمعاناة من القيء في الصباح وتقلب المزاج. هذه الأعراض مزعجة لكل من مرت بها، فما بالك إذا تبين في النهاية أنها لن تسفر عن ولادة طفل بالنسبة لامرأة تحلم بالإنجاب.

في نسبة ضئيلة من الحالات، يكون سبب هذا الحمل الوهمي هو نمو ورم في مبيض المرأة، وهو ما يؤدي إلى مشاعر مشابهة لتلك التي تصاحب الحمل. هذه الحالة الجسدية تخادع الدماغ، ويصعب التفريق بينها وبين الحمل الحقيقي. وهناك سبب آخر قد يؤدي لهذه الحالة، وهو الشعور برغبة شديدة في حدوث الحمل، وهو ما قد يؤدي للحمل الوهمي دون أية أسباب صحية أو جسدية.

وفي حالات معينة قد تكون رغبة المرأة في الإنجاب قوية جدا، وقد ينتهي بها الأمر إلى إقناع نفسها بأنها حامل، وهي خدعة تسيطر على الدماغ فتظهر أعراض الحمل المعتادة.

كيفية معالجة الحمل الوهمي؟

عند حدوث هذه الحالة، يجب مواجهة المشكلة والبحث عن علاج. في معظم الأحيان، يكون الاختبار الطبي كافيا لإنهاء حالة الحمل النفسي التي تشعر بها المرأة، إذ بمجرد الاطلاع على نتيجة اختبار الحمل، تتخلى عن ذلك الوهم وتختفي الأعراض تلقائيا.

ولكن في بعض الحالات المعقدة قد لا يكون اختبار الحمل كافيا، ولذلك يجب الخضوع للعلاج النفسي لدى اختصاصي.

ما الأشياء التي على المرأة الحامل الابتعاد عنها الأشياء لتجنب خطر المواد الكيميائية؟

الخمر، إذ يوصي الخبراء بالابتعاد عن تناول الكحول بعد أن أثبتت العديد من الأبحاث خطورة هذه المادة على تطور الجهاز العصبي للجنين، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة بارون (Parents) الفرنسية. من المرجح أن يكون النظام الغذائي أيضا مصدرا للمواد الكيميائية الخطيرة على الجنين. وتوصي الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية بأن لا تتجاوز استهلاك الأسماك، التي غالبا ما تكون ملوثة بالزئبق ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، 150 غراما أسبوعيا في النظام الغذائي للمرأة الحامل. ينصح بتناول اللحوم البيضاء أو الأجزاء الخالية من الدهون قدر الإمكان. يحذر طبيب التغذية لوران شوفالييه من الإضافات الغذائية قائلا "ليس لجميع المواد التأثير نفسه، لكن على الأقل ينبغي تجنب المحليات مثل صودا اللايت، التي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة". يجب على المرأة الحامل أن تتوخى الحذر بشأن عبوات حفظ الطعام، لأن بعضها يحتوي مواد تضر بالغدد الصماء. ويوضح الدكتور شوفالييه أن هذه المواد توجد بشكل خاص في عبوات الوجبات الجاهزة وفي الأدوات المستخدمة لتسخين الطعام في المايكرويف. وتلتصق الفثالات phthalates بالطعام عند تسخينه، أو عندما تلامس الأطعمة الدهنية مثل الدجاج. وحسب رأيه، ينبغي استخدام الأغطية البلاستيكية فقط لحفظ الأطعمة في الثلاجة. تحتوي بعض مستحضرات التجميل على مواد كيميائية خطيرة، مثل الفثالات. وكإجراء وقائي للمرأة الحامل، ينبغي الابتعاد قدر الإمكان عن المستحضرات التي تحتوي مواد كيميائية. تطلق مستحضرات التنظيف والمعطرات المنزلية جزيئات كيميائية قد تسبب التهيج والحساسية. لا تحدد البيانات الحالية مستوى الجرعات الضارة من هذه المنتجات، غير أن التهوية اليومية الجيدة تقضي على جزء كبير من هذه الجزيئات. كما يمكن اختيار مواد أساسية مثل الخل الأبيض بدلا من بعض هذه المنتجات الضارة.

فوائد زيت الزيتون أثناء الحمل

يُعرف زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ومن بينها أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعمل كمضادات طبيعية للالتهابات.

وفي تقرير نشرته مجلة "إيريس ماما" الإسبانية، يستعرض اختصاصي التغذية ساوول سانشيز أرياس بعضا من فوائد زيت الزيتون للمرأة الحامل وللجنين:

تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية من أبرز العناصر التي يحتاجها الجنين، حيث أظهرت دراسة نشرتها "المجلة البرازيلية لأمراض النساء والتوليد" (Revista Brasileira de Ginecologya e Obstetricia) أن لها تأثيرا كبيرا في ما يتعلق بنمو الدماغ وتطور الإدراك. علاوة على ذلك، يقلل استهلاك زيت الزيتون أثناء الحمل خطر إصابة الجنين بمشاكل عصبية. هناك العديد من الدراسات العلمية التي بحثت في العلاقة بين استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية والإصابة باكتئاب ما بعد الولادة لدى الأم. ورغم أن النتائج غير يقينية -كما يقول الكاتب- فإن عددا من الأبحاث وجدت أن تناول هذه الدهون يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. تتميز الأحماض أوميغا 3 الموجودة في زيت الزيتون بطابعها المضاد للالتهابات، لذلك فهي قد تساعد في الحد من الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

بالمقابل، حذّر الكاتب من أن تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في اختلال توازن الطاقة في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن. كما أن تسخينه في درجات حرارة عالية يجعله يفقد فوائده الغذائية.

أيتها الحامل.. لا تتوتري

نختم مع مجلة “إلتيرن” الألمانية، التي أوردت أن التوتر ‫النفسي المستمر أثناء الحمل يؤثر سلبا على سلوكيات الطفل، حيث إنه يرفع ‫خطر إصابة الطفل في ما بعد بالاكتئاب والقلق والتوتر أو اضطرابات سلوكية ‫مثل متلازمة فرط النشاط الحركي وقلة الانتباه (ADHD).

‫‫‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل -وفق ما نقلت وكالة الأنبا الألمانية- أن السبب في ذلك يرجع إلى هرمون ‫الكورتيزول المسبب للتوتر النفسي، مشيرة إلى أن المشيمة تعمل على حماية ‫مخ الجنين من هرمون الكورتيزول بجسم الأم من خلال إفراز إنزيم مثبط لهذا ‫الهرمون. أما إذا تعرضت الأم لضغط عصبي شديد، فسيصبح تأثير هذا الإنزيم ‫محدودا، ومن ثم ينفذ الكورتيزول إلى الجنين.

‫ولتجنب ذلك، ينبغي على الحامل محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة ‫الرياضة كالمشي وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.