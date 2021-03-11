تشير دراسة نرويجية جديدة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يحتسين الكثير من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن.
ما الحمل الوهمي وما أعراضه، وما الأشياء التي على المرأة الحامل الابتعاد عنها لتجنب خطر المواد الكيميائية؟ ثم ما فوائد زيت الزيتون أثناء الحمل، ولماذا تنصح الحامل بأن لا تتوتر؟الأجوبة في هذا التقرير الشامل.
حالة تشعر فيها المرأة بكل أعراض الحمل، ولكن بمجرد الخضوع لاختبار بسيط يتبين أن المسألة نفسية بحتة، وأن المرأة ليست حاملا.
وتقول مجلة "لافيدا لوثيدا" الإسبانية في تقرير لها، إنه في الحمل الوهمي (False Pregnancy (Pseudocyesis تظهر على المرأة علامات مألوفة لدى الحوامل، دون أن يكون هناك أجنة في بطونهن.
ومن الأعراض التي تصاحب هذه الحالة زيادة الوزن، وانتفاخ البطن، والمعاناة من القيء في الصباح وتقلب المزاج. هذه الأعراض مزعجة لكل من مرت بها، فما بالك إذا تبين في النهاية أنها لن تسفر عن ولادة طفل بالنسبة لامرأة تحلم بالإنجاب.
في نسبة ضئيلة من الحالات، يكون سبب هذا الحمل الوهمي هو نمو ورم في مبيض المرأة، وهو ما يؤدي إلى مشاعر مشابهة لتلك التي تصاحب الحمل. هذه الحالة الجسدية تخادع الدماغ، ويصعب التفريق بينها وبين الحمل الحقيقي. وهناك سبب آخر قد يؤدي لهذه الحالة، وهو الشعور برغبة شديدة في حدوث الحمل، وهو ما قد يؤدي للحمل الوهمي دون أية أسباب صحية أو جسدية.
وفي حالات معينة قد تكون رغبة المرأة في الإنجاب قوية جدا، وقد ينتهي بها الأمر إلى إقناع نفسها بأنها حامل، وهي خدعة تسيطر على الدماغ فتظهر أعراض الحمل المعتادة.
عند حدوث هذه الحالة، يجب مواجهة المشكلة والبحث عن علاج. في معظم الأحيان، يكون الاختبار الطبي كافيا لإنهاء حالة الحمل النفسي التي تشعر بها المرأة، إذ بمجرد الاطلاع على نتيجة اختبار الحمل، تتخلى عن ذلك الوهم وتختفي الأعراض تلقائيا.
ولكن في بعض الحالات المعقدة قد لا يكون اختبار الحمل كافيا، ولذلك يجب الخضوع للعلاج النفسي لدى اختصاصي.
يُعرف زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، ومن بينها أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعمل كمضادات طبيعية للالتهابات.
بالمقابل، حذّر الكاتب من أن تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في اختلال توازن الطاقة في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن. كما أن تسخينه في درجات حرارة عالية يجعله يفقد فوائده الغذائية.
نختم مع مجلة “إلتيرن” الألمانية، التي أوردت أن التوتر النفسي المستمر أثناء الحمل يؤثر سلبا على سلوكيات الطفل، حيث إنه يرفع خطر إصابة الطفل في ما بعد بالاكتئاب والقلق والتوتر أو اضطرابات سلوكية مثل متلازمة فرط النشاط الحركي وقلة الانتباه (ADHD).
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل -وفق ما نقلت وكالة الأنبا الألمانية- أن السبب في ذلك يرجع إلى هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر النفسي، مشيرة إلى أن المشيمة تعمل على حماية مخ الجنين من هرمون الكورتيزول بجسم الأم من خلال إفراز إنزيم مثبط لهذا الهرمون. أما إذا تعرضت الأم لضغط عصبي شديد، فسيصبح تأثير هذا الإنزيم محدودا، ومن ثم ينفذ الكورتيزول إلى الجنين.
ولتجنب ذلك، ينبغي على الحامل محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة كالمشي وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.