هل أصبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″؟ هل ما زلت تعاني من التعب؟ كيف تعرف أن هذا المرض قد أثر بالغدة الدرقية؟ وما آثار الفيروس على هرمونات الدرقية؟ الأجوبة وغيرها بهذا التقرير.
لقاحات كورونا تحمي الأفراد من الإصابة بأعراض خطيرة ومن الموت
أعلنت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية "سي دي سي" (CDC) عن الأمور التي يسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، فما أبرز الأمور التي يمكنهم القيام بها؟
قالت المراكز الأميركية إن هذه هي المجموعة الأولى من توصيات الصحة العامة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وسيتم تحديث هذه الإرشادات وتوسيع نطاقها بناء على مستوى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي "سارس كوف-2" (sars-cov-2) – ونسبة السكان الذين تم تطعيمهم بالكامل، والمعارف سريعة التطور حول لقاحات كورونا.
قالت المراكز إنه لأغراض هذه الإرشادات يُعتبر "الأشخاص مُلقحين بالكامل" (Fully vaccinated people) ضد كوفيد-19 في الحالات التالية:
وتنطبق التوصيات التالية على الأماكن غير المتعلقة بالرعاية الصحية.
ويوضح الرسم الآتي 9 من أبرز أعراض فيروس كورونا. ولمعرفة القائمة التفصيلية لأعراض العدوى اضغط على هذا الرابط.
بالمقابل قالت المراكز الأميركية إنه في الوقت الحالي، يجب على الأشخاص الملقحين بالكامل الاستمرار في:
يوضح الرسم التالي روزنامة مريض كورونا، أي ما يحدث له من اليوم الأول من الإصابة وحتى الشفاء، ومتى يصبح غير معد. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول سير المرض اضغط على هذا الرابط.
ولم تعدّل المراكز الأميركية توصياتها بشأن عدم حضور تجمعات كبيرة، وهي توصي بعدم السفر داخليا أو خارجيا.
وبات العلماء على ثقة حاليا بأن اللقاحات المرخّص لها تحمي الأفراد من الإصابة بأعراض خطرة ومن الموت.
كذلك هناك أدلة متزايدة تفيد أن هذه اللقاحات تمنع العدوى، ولكن على الأرجح ليس بالمعدل نفسه الذي تقي فيه من الإصابة بالمرض، إلا أن تأكيد هذه النظرية يتطلّب إجراء مزيد من الأبحاث، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
طوّرته شركة "فايزر" (Pfizer) الأميركية وشريكتها "بيونتك" (BioNTech) الألمانية، ويعمل على تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (messenger RNA) أو "إم آر إن إيه" (MRNA) وهو جزيء يخبر خلايانا بما يجب أن تصنعه.
يتم حقن هذا اللقاح في الجسم، ويقوم بإدخال هذا الجزيء الذي يتحكم في آلية لتصنيع مستضد معين لفيروس كورونا "سنبلة" (spike)، وهو طرف مميز للغاية موجود على سطحه ويسمح له بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها، وسيتم بعد ذلك اكتشاف هذه السنبلة من قِبَل الجهاز المناعي الذي سينتج الأجسام المضادة، وستبقى هذه الأجسام المضادة لفترة زمنية معينة. ويتم إعطاء اللقاح في جرعتين تفصل بينهما مدة 21 يوما.
هذا اللقاح طوّرته شركة مودرنا (moderna) الأميركية، ويستخدم لقاح مودرنا تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" نفسها التي يستخدمها لقاح "فايزر-بيونتك"، ويتم إعطاء اللقاح في جرعتين تفصل بينهما مدة 28 يوما، وذلك وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA.
اللقاح طوّرته شركة "جونسون آند جونسون" (The Johnson & Johnson) الأميركية، ويعتمد على فيروس غدي معدل (modified adenovirus) -وهو فيروس شائع يسبب أعراضا شبيهة بالزكام- تم تصميمه لنقل أجزاء من المادة الوراثية من بروتين "السنبلة" الموجود في فيروس كورونا، ويتم إعطاء اللقاح في جرعة واحدة.