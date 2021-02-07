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صحة|عُمان

عُمان: تعميم بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة جلفار

دعت وزارة الصحة الجميع لوقف استخدام جميع هذه الأدوية ومراجعة الطبيب المتخصص لصرف أدوية بديلة

وزارة الصحة قالت إنه تم التعميم على الوكيل المحلي لشركة جلفار باتخاذ اللازم حيال سحب ووقف صرف هذه الأدوية (مواقع التواصل)
وزارة الصحة قالت إنه تم التعميم على الوكيل المحلي لشركة جلفار باتخاذ اللازم حيال سحب ووقف صرف هذه الأدوية (مواقع التواصل)
7/2/2021

أصدرت وزارة الصحة في عُمان تعميما بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وذلك بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وفي منشور على صفحة تويتر الرسمية للوزارة، سحبت الوزارة وأوقفت تداول 8 أدوية من إنتاج جلفار، وقالت إنه تم التعميم على الوكيل المحلي للشركة المنتجة باتخاذ اللازم حيال سحب ووقف صرف هذه الأدوية من جميع مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الحكومي والخاص.

وقد دعت وزارة الصحة الجميع لوقف استخدام جميع هذه الأدوية ومراجعة الطبيب المتخصص لصرف أدوية بديلة.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعميما، الخميس الماضي، بسحب ووقف تداول دواء "بروفينال" (Profinal) من إنتاج شركة جلفار أيضا، وذلك بسبب عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة، ورصد ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المستحضر لا تذوب بالرج.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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