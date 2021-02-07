أصدرت وزارة الصحة في عُمان تعميما بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وذلك بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وفي منشور على صفحة تويتر الرسمية للوزارة، سحبت الوزارة وأوقفت تداول 8 أدوية من إنتاج جلفار، وقالت إنه تم التعميم على الوكيل المحلي للشركة المنتجة باتخاذ اللازم حيال سحب ووقف صرف هذه الأدوية من جميع مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الحكومي والخاص.

أصدرت #وزارة_الصحة تعميماً بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وذلك بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/AoxIMjflA1 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) February 7, 2021

وقد دعت وزارة الصحة الجميع لوقف استخدام جميع هذه الأدوية ومراجعة الطبيب المتخصص لصرف أدوية بديلة.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعميما، الخميس الماضي، بسحب ووقف تداول دواء "بروفينال" (Profinal) من إنتاج شركة جلفار أيضا، وذلك بسبب عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة، ورصد ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المستحضر لا تذوب بالرج.