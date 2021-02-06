توصل علماء ألمان إلى أن بعض مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يظهرون اضطرابا في مستوى السكر في الدم، فما السبب؟ وما أبرز النصائح لخفض سكر الدم طبيعيا؟

ونبدأ مع كورونا، إذ يتبين يوما بعد يوم أنه لا يؤثر على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل تأثير ذلك إلى الجسم بأكمله، حسب ما أظهرته عدة دراسات، وكان آخرها لجامعة "أولم" الألمانية، التي أظهرت كيفية تأثير الفيروس على عملية التمثيل الغذائي.

وتمكن باحثون من مستشفى "أولم" الجامعي في ألمانيا من إثبات الأذى الذي يمكن أن يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد على أعضاء أخرى مختلفة من الجسم غير الجهاز التنفسي، وفقا لتقرير لدويتشه فيله.

وتوصل الباحثون الألمان إلى أن الفيروس قد يؤثر على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، كما يمكنه التأثير أيضا على عملية التمثيل الغذائي، حسب ما جاء في بيان صحفي نشره المستشفى الجامعي لمدينة أولم الأربعاء الثالث من فبراير/شباط 2021.

وفي تصريح بالبيان نفسه يقول البروفيسور مارتين فاغنر نائب رئيس قسم الغدد الصماء في المستشفى الجامعي لمدينة أولم "إن بعض مرضى كوفيد-19 يظهرون اضطرابا في مستوى السكر في الدم، في حالات كوفيد-19 الصعبة تظهر على بعض المرضى الأعراض نفسها التي تكون لدى مرضى السكري من النوع الأول، الذي يعود إلى نقص مادة الإنسولين". ومن بين هذه الأعراض ارتفاع نسبة مستوى السكر في الدم وارتفاع مستوى حموضة الدم.

وسعت الدراسة الألمانية إلى البحث عن الأسباب التي تجعل أعراض السكري من النوع الأول تظهر على بعض المصابين بمرض كوفيد-19. وبالتعاون مع المستشفى الجامعي لمدينة هايدلبيرغ الألمانية، اكتشف فريق البحث أثناء تشريح جثث مرضى كوفيد-19 أن عدوى فيروس كورونا تصل إلى البنكرياس أيضا.

ويقول الطبيب المتخصص في علم الأمراض في المستشفى الجامعي لمدينة أولم البروفيسور توماس بارت "إنه وحتى بعد اختفاء بروتينات فيروس كورونا من الرئة لدى بعض حالات كوفيد-19، فإن مدة مسارات المرض اختلفت، وتم اكتشاف وجودها في البنكرياس".

وهذا ما قد يشير -حسب الدراسة- إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد لا تصيب فقط أعضاء أخرى خارج الرئة، بل إن هذه الإصابات تتكرر وبشكل متواصل.

10 نصائح لخفض سكر الدم طبيعيا

وارتفاع مستوى السكر في الدم يهدد الصحة العامة. وبالإضافة إلى الأدوية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم مثل الغلوكوفاج، وهرمون الإنسولين، هناك طرق طبيعية تساعد أيضا على خفض مستوى السكر في الدم.

ويشير مصطلح "مستوى السكر إلى كمية الغلوكوز في الدم، ويعد الغلوكوز من أهم مصادر الطاقة في جسمنا. ويقوم هرمونا الإنسولين وغلوكاغون بتنظيم مستوى السكر في الدم؛ فبينما يخفض الإنسولين مستويات السكر في الدم، يقوم الغلوكاغون برفعها. وبالإضافة إلى الغلوكاغون هناك هرمونات أخرى تسهم بدورها في رفع مستويات السكر في الدم كالأدرينالين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية.

ولخفض مستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية نقدم نصائح -وفقا لموقع دويتشه فيله– وهي مفيدة للمصابين بمرض السكري وأيضا لغير المصابين بهذا الداء، ونؤكد هنا أن هذه النصائح ليست بديلا عن استشارة الطبيب، وإذا كنت تأخذ العقاقير الفموية للسكري أو الإنسولين لا تغيرها من دون الرجوع إلى طبيبك، وإذا كنت تشك في إصابتك بكورونا أيضا استشر الطبيب فورا:

1- يقوم الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يرفع مستوى السكر في الدم، عند تعرض الشخص للإجهاد المفرط؛ لذلك ينصح بالابتعاد عن الإجهاد.

2- الاعتماد في التغذية على وجبات ذات مؤشر غلايسيمي منخفض لأن مكونات هذه الوجبات تتحلل ببطء وتُطلق الغلوكوز بشكل تدريجي للدم وتجعل مستوياته غير مرتفعة.

والمؤشر الغلايسيمي نظام لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويُظهر مدى السرعة التي يؤثر بها كل نوع طعام على مستوى سكر الدم عند تناوله، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

والأطعمة الكربوهيدراتية التي يتم تفكيكها بسرعة في الجسم وامتصاصها إلى مجرى الدم وتسبب زيادة سريعة في غلوكوز الدم، تصنف بأنها عالية المؤشر الغلايسيمي. ومن الأمثلة عليها السكر والأطعمة السكرية والمشروبات الغازية السكرية والخبز الأبيض والبطاطا والأرز الأبيض.

أما المأكولات منخفضة المؤشر الغلايسيمي فيتم تفكيكها وامتصاصها ببطء أكثر، وتسبب ارتفاعا تدريجيا في مستويات السكر في الدم، وتشمل بعض الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل عصيدة الشوفان.

3- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من النمط الثاني من مرض السكري فعليك خفض وزنك؛ فقد بينت آخر الأبحاث أن البدانة تقاوم مفعول هرمون الإنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم.

4- الامتناع عن الإفراط في أكل الوجبات الدسمة، لأنها تقاوم بدورها مفعول هرمون الإنسولين المسؤول عن خفض مستويات السكر في الدم.

5- لا يجب فقط الانتباه للطعام، ولكن أيضا لبعض المشروبات التي بإمكانها أيضا رفع مستوى السكر كعصير الفواكه المعلب والمشروبات الغازية الغنية بالسكر.

6- عند ممارسة الرياضة تعمل العضلات بجهد وتستهلك طاقة أكثر وتحرق المزيد من الغلوكوز، مما يؤدي حتما إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

7- استبدال السكر العادي لتحلية المشروبات ببديل السكر، الذي ينتج من المواد المضافة للأغذية ويعطي تأثير السكر نفسه على حاسة التذوق، وميزاته أنه لا يحتوي على كربوهيدرات.

8- تعد القرفة واحدة من أكثر المواد فعالية لخفض نسبة السكر في الدم على الإطلاق، لذلك يُنصح باستعمالها بشكل منتظم في الطهي.

9- تناول الخضار بشكل منتظم، فهوي تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم انتقال السكر من الأطعمة إلى الدم بشكل بطيء.

10- تناول وجبات غنية بكميات كافية من الزنك والكروم لتأثيرها الكبير على خفض السكر وتحسين عمل الإنسولين وضمان تنظيم أمثل للسكر في الدم. ويوجد الكروم في خبز القمح والعدس أو الدجاج، أما الزنك فيوجد في المحار ونخالة القمح وبذور عباد الشمس.