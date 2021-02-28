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صحة

اللحوم الحمراء والبهارات وأغذية أخرى قد تسبب روائح كريهة

تحتوي البهارات والفلفل الحار على جزيئات مسببة للروائح الكريهة

28/2/2021

هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب رائحة كريهة قد تجعلنا نشعر بالكثير من الإحراج.

وفي هذا التقرير تستعرض مجلة "ماري فرانس" الفرنسية أبرز الأطعمة والمشروبات التي تفرز مثل تلك الروائح غير المرغوب بها.

اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "كيميكال سينسز" (Chemical Senses) عام 2006 أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم أفرزت أجسامهم روائح كريهة أكثر من أولئك الذين لم يتناولوه لمدة أسبوعين.

الثوم والبصل

من المعروف أن تناول البصل والثوم يؤثر على رائحة الفم، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.

وفي الواقع، فإن الجسم يتخلص من الجزيئات المسببة للرائحة الكريهة في هذه الأطعمة عبر مسام الجلد والعرق والغازات.

الفلفل الحار والبهارات

تحتوي البهارات والفلفل الحار على جزيئات مسببة للروائح الكريهة يتم التخلص منها عن طريق التعرق من الإبط، كما يرفع الكابسيسين الموجود في البهارات درجة حرارة الجسم، مما يعزز التعرق.

الملفوف والبروكلي

على الرغم من خصائصه المضادة للأكسدة فإن الملفوف وجميع الخضروات التي تنتمي إلى فصيلته تولد روائح كريهة.

الهليون

بفضل خصائصها المدرة للبول فإن هذه النبتة تساعد الجسم على التبول، لكن رائحة البول بعد تناول الهليون تكون كريهة جدا.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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