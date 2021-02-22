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يحافظ على صحة القلب.. 6 فوائد للبصل تعرف عليها

البصل يقلل الكوليسترول السيئ

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202104:02 PM (مكة المكرمة)

يعد البصل غنيا بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وهو غذاء رائع من شأنه أن يحقق فوائد لجسمك إذا واظبت على استهلاكه يوميا.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "غنيال" (genial) الإسباني إلى التغيرات التي يمكن أن تطرأ على جسمك إذا أدرجت البصل ضمن نظامك الغذائي:

1- زيادة كثافة العظام

توصلت العديد من الدراسات إلى أن تناول البصل يمكن يؤثر بشكل إيجابي على كثافة العظام، فتناول بصلة يوميا لمدة شهر يزيد كثافة العظام بنسبة 5% مقارنة بأولئك الذين لا يحبون تناوله.

2- خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب

يقلل البصل الكوليسترول السيئ "البروتين الدهني منخفض الكثافة" (Low-density lipoprotein LDL)، ومن شأن انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم أن يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.

3- تسهيل عملية الهضم

البصل غني بالألياف التي تسرع عملية الهضم، ويزيد إنتاج ما تسمى "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء.

4- الحد من تلف الخلايا وزيادة مضادات الأكسدة

يحتوي البصل على 25 نوعا مختلفا من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا. ولا تعمل مضادات الأكسدة على حمايتنا من بعض الأمراض فحسب، بل تمنع أيضا تلف الخلايا.

5- تحسين حاسة البصر

يحتوي البصل على مادة "كيرسيتين" (quercetin) التي تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على صحة العين.

6- محاربة الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة

يمكن أن يساعدك البصل في الحصول على بشرة متوهجة خالية من العيوب، لأنه غني بالفيتامينات إيه (A) وسي (C) وإي (E)، كما يقلل حب الشباب.

ختاما، هذه النصائح عامة، وللاسترشاد فقط، وليست بديلا عن استشارة الطبيب واتباع نظام غذائي صحي والتمتع بالنشاط البدني.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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