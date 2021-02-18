نستعرض في هذا التقرير الشامل اللقاحات الثمانية الأولى ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك اعتمادا على عدة معايير من بينها المبدأ، والحماية من السلالة المتحورة.
قررت قطر إعفاء المواطنين والمقيمين في الدولة والذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19.
وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان على تويتر اليوم الخميس، إن معايير الإعفاء من الحجري الصحي تتمثل فيما يلي:
تقرر إعفاء المواطنين والمقيمين في دولة قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19. pic.twitter.com/9k7xFp0TsC
— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 18, 2021