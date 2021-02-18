قررت قطر إعفاء المواطنين والمقيمين في الدولة والذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان على تويتر اليوم الخميس، إن معايير الإعفاء من الحجري الصحي تتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون نتيجة فحص مسحة كوفيد-19 "بي سي آر" (PCR) سلبية عند الوصول إلى قطر بعد السفر أو بعد التعرض لحالة إيجابية مصابة بفيروس كوفيد-19. يكون الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول لمدة 3 أشهر، تبدأ بعد 14 يوما من الجرعة الثانية، ويمكن تمديد هذه الفترة في المستقبل بعد توفر المزيد من الأدلة الطبية في هذا الشأن. لا ينطبق الإعفاء حاليا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان أخرى.