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كوفيد-19|صحة|قطر

قطر تعفي المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا من الحجر الصحي

وزارة الصحة قالت إن الإعفاء من الحجر الصحي سيكون ساري المفعول لمدة 3 أشهر (الجزيرة)
وزارة الصحة قالت إن الإعفاء من الحجر الصحي سيكون ساري المفعول لمدة 3 أشهر (الجزيرة)
18/2/2021

قررت قطر إعفاء المواطنين والمقيمين في الدولة والذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان على تويتر اليوم الخميس، إن معايير الإعفاء من الحجري الصحي تتمثل فيما يلي:

  1. يجب أن تكون نتيجة فحص مسحة كوفيد-19 "بي سي آر" (PCR) سلبية عند الوصول إلى قطر بعد السفر أو بعد التعرض لحالة إيجابية مصابة بفيروس كوفيد-19.
  2.  يكون الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول لمدة 3 أشهر، تبدأ بعد 14 يوما من الجرعة الثانية، ويمكن تمديد هذه الفترة في المستقبل بعد توفر المزيد من الأدلة الطبية في هذا الشأن.
  3. لا ينطبق الإعفاء حاليا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان أخرى.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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