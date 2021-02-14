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صحة

الإمساك.. ‫متى يمثل مشكلة صحية؟

الإمساك المزمن قد يحدث في أي ‫مرحلة عمرية

14/2/2021

يندرج الإمساك ضمن المتاعب الصحية ‫الشائعة التي تصيب المرء من حين إلى آخر، ولا يعد الإمساك أمرا مزعجا ‫فحسب، بل إنه قد يمثل مشكلة صحية تستلزم استشارة الطبيب.

‫وحسب طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية بيرجيت تيريونج، فإن أعراض الإمساك تتمثل في:

  1. الشعور ‫بالانتفاخ والامتلاء
  2. الضغط الشديد عند التبرز
  3. عدم التبرز بشكل تام
  4. خروج البراز على هيئة كتلة صلبة

‫أسباب عدة

‫وأضافت طبيبة الأمراض الباطنية الألمانية أن الإمساك له أسباب عدة؛ تتمثل ‫في تناول أطعمة غريبة على المعدة، كما هي الحال في العطلات مثلا، وضعف قاع الحوض.

‫من جانبه، قال البروفيسور كريستيان بيل إن الإمساك المزمن قد يحدث في أي ‫مرحلة عمرية، مشيرا إلى أنه يصيب كبار السن بصفة خاصة، وذلك بسبب قلة ‫الحركة والتغذية قليلة الألياف، وقلة شرب السوائل، فضلا عن بطء ‫عملية نقل البراز في الأمعاء الغليظة.

‫تأثير الأمراض والأدوية

‫وأضاف اختصاصي طب الجهاز الهضمي الألماني أن بعض الأمراض تؤثر بالسلب على ‫عملية التبرز، مثل داء السكري، والخرف، والاكتئاب، والشلل الرعاش ‫(الباركنسون).

‫كما أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على عملية التبرز، مثل أدوية ‫الباركنسون، والأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، والمسكنات المحتوية على ‫الأفيون.

‫تغذية ورياضة

‫ويمكن مواجهة الإمساك من خلال التغذية الصحية، أي الغنية بالألياف ‫الغذائية، مثل الخضروات والفواكه، والمواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، بالإضافة إلى ‫شرب السوائل بكمية كافية.

وشدد بيل على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

  1. إذا كان الإمساك مستمرا
  2. إذا صاحبت الإمساك انتفاخات وآلام بطن شديدة
  3. في حال وجود دم في البراز
المصدر : الألمانية

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قالت منظمة “الصليب الأخضر” في ألمانيا إنه عندما يصاب الطفل بالإمساك يجب على الآباء أن يأخذوا الأمر بجدية وأن يدركوا أن الحالة يمكن أن تتطلب في بعض الأحيان البقاء في المستشفى.

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