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صحة|ألمانيا

‫أغذية لتقوية المناعة

‫يحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد ‫الخلايا المناعية والأجسام المضادة

13/2/2021

قالت خبيرة التغذية الألمانية ‫كريستينا إيسر إنه يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال التغذية الصحية، ولا ‫سيما الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

‫وأوضحت إيسر أن الزنك يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على ‫الجزيئات الضارة، كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على نمو وعدد بعض الخلايا ‫المناعية.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في اللحوم، وفواكه البحر ‫كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وحساء الدجاج.

‫ويلعب فيتامين "سي" (C) دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة، حيث إنه يعمل على ‫تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة التي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز ‫المناعة في مواجهة الأمراض.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "سي" في الفواكه الحمضية ‫كالبرتقال واليوسفي، والفلفل الحلو، والتوت.

‫ويحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة، حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد ‫الخلايا المناعية والأجسام المضادة.

‫ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم ‫الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات ‫الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالفلفل ‫الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.

المصدر : الألمانية

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