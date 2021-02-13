البث الحي
صحة|ألمانيا

‫أغذية لتقوية المناعة

‫يحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد ‫الخلايا المناعية والأجسام المضادة

13/2/2021

قالت خبيرة التغذية الألمانية ‫كريستينا إيسر إنه يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال التغذية الصحية، ولا ‫سيما الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

‫وأوضحت إيسر أن الزنك يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على ‫الجزيئات الضارة، كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على نمو وعدد بعض الخلايا ‫المناعية.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في اللحوم، وفواكه البحر ‫كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وحساء الدجاج.

‫ويلعب فيتامين "سي" (C) دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة، حيث إنه يعمل على ‫تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة التي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز ‫المناعة في مواجهة الأمراض.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "سي" في الفواكه الحمضية ‫كالبرتقال واليوسفي، والفلفل الحلو، والتوت.

‫ويحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة، حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد ‫الخلايا المناعية والأجسام المضادة.

‫ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم ‫الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات ‫الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالفلفل ‫الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

هذا المرض يضاعف خطر الموت بكورونا 3 مرات

متى يصبح الإمساك مشكلة خطيرة؟

ما هي مناطق الجسم التي تبدأ في خسارة الدهون أولا؟

الأكثر قراءة

استهداف مطار أربيل بالصواريخ.. توقف الملاحة الجوية وصفارات الإنذار تدوي في القنصلية الأميركية

مطار أربيل سبق أن تعرض لقصف صاروخي في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)

واشنطن تحمّل العمال الكردستاني مقتل الأتراك.. أردوغان: لا يحق لأحد مساءلة تركيا عن عملياتها بالعراق وسوريا بعد "المجزرة"

أردوغان دعا واشنطن للتراجع عن الوقوف إلى جانب الإرهابيين لاستمرار التحالف معها (رويترز)

بند سري في عقد سواريز

سواريز يتصدر قائمة هدافي الليغا بـ 16 هدفا (غيتي)

لست متورطا في الديون ولا تعمل تحت ضغط.. علامات تؤكد أنك غني دون أن تشعر

لا تعتمد على القروض والبطاقات الائتمانية لتلبية احتياجاتك الشرائية اليومية (بيكسلز)