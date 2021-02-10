الحالات الشديدة من كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء، بما في ذلك الفشل الكلوي

في أي يوم بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تحدث لدى المصاب سكتة دماغية؟ وما أعراضها؟ وما أنواعها؟ وما أسباب حدوثها لدى مريض كوفيد-19؟

خلال الأشهر الماضية، لاحظ الأطباء عدة معطيات تشير إلى وجود صلة ما بين كوفيد-19 والسكتة الدماغية. وتحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، مثلما يحدث عند حدوث جلطة دموية أو انسداد؛ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية الإقفارية (ischaemic stroke)، أو عندما يتمزق شريان في الدماغ ويحدث نزيف، وتسمى عندها السكتة الدماغية النزفية (haemorrhagic stroke). وتعد السكتات الدماغية الإقفارية الأكثر شيوعًا.

وتأثيرات كورونا ليست مقتصرة على الرئة، إذ يحدث الفيروس تغييرات في عمل الأجهزة والخلايا في عدة أماكن من الجسم، كما يحفز استجابة نظام المناعة لدينا، التي تنتج بشكل طبيعي مواد كيميائية في أجسامنا، مما يسبب المزيد من التغييرات في طريقة عمل الخلايا، هذه التغييرات البيولوجية يمكن أن تزيد خطر تكوين جلطة دموية، مما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن التفسيرات المحتملة أن الحالات الشديدة من كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء، بما في ذلك الفشل الكلوي. ويمكن أن تؤدي الإصابة بمرض خطير وفشل العديد من الأعضاء إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يُعتقد أن كوفيد-19 يؤثر على نظام تخثر الدم في الجسم، ويبدو أنه يعزز تكوين الجلطة، وذلك وفقا لموقع وايل كورنيل (weillcornell) للطب.

ووفقا لموقع "سترك" (stroke)، فإن فيروس كورونا قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية بعد نحو 9 أيام من بدء ظهور الأعراض على الشخص.

أعراض السكتة الدماغية

ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي عمر وفي أي وقت، ومن الضروري معرفة كيفية اكتشاف العلامات التحذيرية لحدوث سكتة دماغية.

علامات السكتة الدماغية والتعامل معها، وفقا لموقع سترك:

الوجه: هل يمكن للشخص أن يبتسم؟ هل ارتخى وجهه على جانب واحد؟ الذراعان: هل يستطيع الشخص رفع ذراعيه والإبقاء عليهما؟ الكلام: هل يستطيع الشخص التحدث بوضوح؟ هل كلامه غير واضح؟ الوقت: إذا رأيت أيًّا من هذه العلامات الثلاث، فقد حان الوقت للاتصال بالطوارئ فورا.

الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية

يساعد اختبار "فاست" (FAST) على اكتشاف الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية، ولكن هناك علامات أخرى يجب أن تأخذها على محمل الجد دائمًا، وتشمل هذه:

ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم، بما في ذلك الساقان أو اليدان أو القدمان. صعوبة إيجاد الكلمات أو التحدث بجمل واضحة. عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر بإحدى العينين أو كلتيهما. فقدان الذاكرة المفاجئ أو الارتباك، والدوخة، أو السقوط المفاجئ. صداع مفاجئ وشديد.

أيضا كورونا قد يرتبط بحدوث سكتة دماغية عابرة (transient ischaemic attack)، وهي نوع من السكتة المؤقتة التي تحدث نتيجة انقطاع أو انخفاض مؤقت في إمدادات الدماغ من الدم، وتستمر 5 دقائق على الأقل، وبعد ذلك يعود إمداد الدم إلى وضعه الطبيعي، ولذلك لا يحدث ضرر دائم في المخ. وإذا مررت بسكتة عابرة فهذا يعني أنك معرض بشكل أكبر للإصابة بسكتة دماغية أخرى.

السكتة الدماغية العابرة تعرف أيضا باسم السكتة الدماغية الصغيرة، وهي السكتة الدماغية نفسها، باستثناء أن الأعراض تستمر فترة قصيرة. وإذا ظهرت عليك أعراضها أيضا اتصل بالطوارئ، إذ قد تتعرض لاحقا لسكتة دماغية.

ويقول الخبراء إن السكتة الدماغية يمكن أن تحدث لدى أي مريض بكوفيد-19 بغض النظر عن عمره، وحتى أولئك الذين يعانون من أعراض قليلة أو معدومة؛ إذ عانى العديد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من السكتات الدماغية حتى عندما كانت أعراضهم خفيفة.

وثبت أن فيروس كورونا قد يتسبب في تطور الخثرات الدقيقة أو "الجلطات الصغيرة" (microthrombi)، ويمكن لهذه الجلطات أن تنتقل إلى الرئة وتعيق تدفق الدم إليها، وهو ما يسمى "الانصمام الرئوي" (pulmonary embolism)، أو تنتقل إلى الدورة الدموية للدماغ وتسبب السكتة الدماغية.

ووفقا لمعطيات، فإن هناك فئات من مرضى كورونا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، وهم:

من لديهم حالات صحية تؤثر على القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. من لديهم أعراض شديدة لمرض كوفيد-19، وقد يتسبب فيروس كورونا في حدوث سكتة دماغية بعد نحو 9 أيام من بدء ظهور الأعراض لدى الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من الأعراض في هذا الوقت.

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