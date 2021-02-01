ملك الأردن يكشف عن عرَضين ظهرا عليه بعد تلقي لقاح كورونا.. ما هما؟ وما مدتهما؟

كشف ملك الأردن عبد الله الثاني عن عرَضين ظهرا عليه بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فما هما؟ وما الفترة الزمنية التي استمرا بها؟ الجواب في هذا التقرير الذي سنقدم فيه آخر المعطيات حول الأعراض التي قد تظهر بعد لقاح كورونا، وكيف التعامل معها.

وجاءت تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نشرت السبت. وكان الملك عبد الله تلقى لقاح كورونا في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، كما تلقاه أيضا الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأمير الحسن بن طلال.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية عن تجربة تلقي لقاح كورونا، قال الملك عبد الله "نعم، تلقيت اللقاح، التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين، وحرصت على تلقيه أمام عدسة الكاميرا ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة".

وعن الأعراض، قال الملك عبد الله "أحسست ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم لمدة يومين بعد تلقي اللقاح، ولكن الفائدة أعظم بكثير، خاصة عند المقارنة بخطر الإصابة، لا سمح الله. وبتلقي المزيد من الأردنيين اللقاح، سنتمكن -بعون الله- من بدء التعافي، والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها. والحمد لله على كل شيء".

إذن كان العرضان اللذان ظهرا على الملك عبد الله الثاني هما:

1- التعب

2- صعوبة النوم

وكان العرضان خفيفين، واستمرا يومين.

ما أبرز الأعراض الجانبية المحتملة للقاح كورونا؟

وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التطعيم يساعد على الحماية من الإصابة بكوفيد-19، وقد تكون له بعض الآثار الجانبية، وهي علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية.

وتضيف المراكز الأميركية أنه قد تؤثر هذه الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة. وفي معظم الحالات، يكون الشعور بعدم الراحة من الحمى أو الألم أمرا طبيعيا.

وهناك نوعان من الأعراض الجانبية المحتملة للقاح كورونا:

المجموعة الأولى: الأعراض التي قد تظهر على الذراع في مكان تلقي الحقنة

1- ألم

2- تورم

المجموعة الثانية: أعراض تظهر في باقي أجزاء الجسم

1- حمى

2- قشعريرة

3- صداع

4- تعب

من جهتها، تقول وكالة الصحة العامة في إنجلترا (Public Health England) إنه مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب اللقاحات آثارا جانبية. ومعظم هذه الأعراض خفيفة وقصيرة المدى، ولا يصاب بها الجميع، وحتى إذا كانت لديك أعراض بعد الجرعة الأولى، فلا يزال عليك تلقي الجرعة الثانية.

وأضافت أن من الآثار الجانبية الشائعة وجود شعور مؤلم وثقيل في الذراع حيث تلقيت الحقنة، وهذا الشعور يكون عادة أسوأ خلال يوم إلى يومين بعد اللقاح، كما أنه من الأعراض أيضا ظهور ما يشبه الإنفلونزا.

وتقول مؤسسة مايو كلينيك (mayoclinic) إن من الأعراض الجانبية المحتملة آلام المفاصل، وتضيف أن معظم الآثار الجانبية تحدث في غضون الأيام الثلاثة الأولى بعد التطعيم، وتستمر عادة من يوم إلى يومين فقط.

كيف نتعامل مع آثار لقاح كورونا الجانبية؟

الأعراض في مكان تلقي الحقنة:

1- ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على المنطقة

2- استخدم ذراعك أو مرنها

الأعراض العامة في الجسم:

1- شرب الكثير من السوائل

2- ارتداء ملابس خفيفة

3- إذا كنت تشعر بألم أو انزعاج، تحدث إلى طبيبك بشأن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين (Ibuprofen) أو الباراسيتامول (Paracetamol).

متى تستدعي الطبيب؟

في معظم الحالات، يكون الشعور بعدم الراحة من الحمى أو الألم أمرا طبيعيا. اتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص في الحالات التالية:

1- إذا زاد الاحمرار أو الألم في المكان الذي حصلت فيه على اللقاح بعد 24 ساعة.

2- إذا كانت الآثار الجانبية لديك تقلقك أو لا يبدو أنها تختفي بعد بضعة أيام.

3- إذا حصلت على لقاح كوفيد-19 وتعتقد أنك قد تكون مصابا بحالة شديدة من رد الفعل التحسسي بعد مغادرة موقع التطعيم. اطلب الرعاية الطبية الفورية عن طريق الاتصال بالطوارئ.