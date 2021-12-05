كيف يؤثر الشتاء والطعام على البشرة؟.. إليك نصائح للوقاية

ذكرت مجلة "فرويندين" (Freundin) الألمانية أن النظام الغذائي السيئ قد يضر بالبشرة بشكل كبير، كما أن التناول المفرط لبعض الأطعمة كالحليب والغلوتين والسكر تظهر آثاره بشكل واضح على البشرة.

ويشير خبراء المجلة الألمانية إلى أهمية النظام الغذائي للبشرة، لكن يعد السكر والغلوتين والحليب من المواد التي تتسبب بحدوث سلسلة من الاستجابات في الجسم، فضلا عن إضعاف ما يعرف بالنبيتات الجرثومية المعوية.

ويترتب على ذلك عدم امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل جيد، بالإضافة إلى الإصابة بالالتهابات، والذي يمكن التعرف عليها من شكل البثور والبقع وسرعة ظهور أعراض الشيخوخة، كما يترتب على نقص البروتين والفيتامينات ظهور علامات الضعف على البشرة وجفافها وتدهور مرونتها وعدم تجدد خلاياها مرة أخرى، فضلا عن أن النظام الغذائي السيئ يزيد من مشاكل البشرة الناتجة عن الجينات الوراثية.

ونصحت المجلة الألمانية بالابتعاد عن المواد التي تضر بالبشرة مثل السكر والحليب أو الغلوتين لمدة شهر مع النوم لفترات كافية وتناول كمية كافية من السوائل.

تساعد الكريمات والعلاجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة في أن تكون البشرة بصحة جيدة (شترستوك)

الشتاء والبشرة

خلال فصل الشتاء تعاني البشرة من الجفاف والخشونة والرغبة في الحكة، وتقدم مجلة "فرويندين" الألمانية مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة خلال أشهر السنة الباردة.

ويوضح خبراء العناية بالبشرة أن البرودة قد تسبب جفاف البشرة من الأصل، علاوة على أن استخدام مواد العناية الخاطئة قد يتسبب في جفافها بشكل إضافي.

إجراءات نصحت بها المجلة الألمانية

مواد التنظيف اللطيفة

تنظيف البشرة باستخدام منتج تنظيف لطيف وغير مهيج وقابل للذوبان في الماء، ويتعين أن يهدئ المنظف البشرة ولا يتركها مشدودة أو جافة، ويتناسب البلسم المنظف مع البشرة الجافة بشكل خاص.

مضادات الأكسدة

تساعد الكريمات والعلاجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات تجديد البشرة في أن تكون بصحة جيدة.

التقشير اللطيف

يساعد التقشير اللطيف بحمض ألفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي على تخليص الجلد من خلايا الجلد الميتة، ويوصى الخبراء باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي بشكل خاص للبشرة الجافة، لأنها تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل على المدى الطويل.

الزيوت النباتية

يوصي الخبراء بالاعتماد على الزيوت النباتية غير العطرية مثل زيوت اللوز وجوز الهند وزيت الزيتون للعناية بالبشرة، والحفاظ على رطوبتها.