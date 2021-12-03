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ما هو التهاب ملتحمة العين؟

mediaObjects_20211203_14_29_45_71874254.jpg ما هو التهاب ملتحمة العين؟ برلين 2 كانون أول/ديسمبر (د ب أ) – قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التهاب ملتحمة العين هو التهاب يصيب الملتحمة، وهي الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن.
التهاب ملتحمة العين يعدّ مرضا مُعديا (الألمانية)
3/12/2021

قال المركز الاتحادي في ألمانيا للتوعية الصحية إن التهاب ملتحمة العين هو التهاب يصيب الملتحمة، وهي الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن.

وأوضح المركز الألماني أن التهاب ملتحمة العين قد يرجع إلى الإصابة بعدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية، كما أنه قد يرجع إلى الحساسية والتيارات الهوائية الشديدة وتعرض العين لإجهاد شديد.

وتتمثل أعراض التهاب ملتحمة العين في:

  • احمرار العين.
  • الشعور بحرقان وحكة بها.
  • زيادة الإفرازات الدمعية.
  • تورم الملتحمة.
  • تورم الجفن.
  • التصاق العين، خاصة في الصباح.
  • الشعور بوجود جسم غريب في العين.

ويعالج التهاب ملتحمة العين بناء على السبب، فيكون العلاج بواسطة:

  • المضادات الحيوية في صورة قطرة إذا كان منشأ الالتهاب عدوى بكتيرية.
  • القطرة المضادة للحساسية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى الحساسية.
  • في بعض الحالات يمكن اللجوء إلى القطرات المحتوية على الكورتيزون.

ويعدّ التهاب ملتحمة العين مرضا مُعديا، لذا يتعين على المريض تجنّب استخدام المناشف بالاشتراك مع الآخرين لمنع انتقال العدوى إليهم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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