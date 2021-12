هل قال مدير منظمة الصحة العالمية إن لقاحات كورونا تقتل الأطفال وطلب إيقاف إعطاء الجرعة الثالثة؟

هل قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن لقاحات كورونا تقتل الأطفال؟ وهل دعت منظمة الصحة العالمية الدول لإيقاف الجرعة الثالثة؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل مع تفاصيل عن أحدث المعطيات بشأن الجرعات المعززة من لقاح كورونا.

الجواب لا، لم يقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن لقاحات "كوفيد-19" تستخدم لقتل الأطفال، وذلك وفق موقع "سنوبس" (Snopes) ووكالة الصحافة الفرنسية.

وقال موقع سنوبس إنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 نشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ادّعاء كاذبا بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرّح بأن لقاحات (كوفيد-19) "تستخدم لقتل الأطفال"، وفقا لفيديو.

وجاء الفيديو من مؤتمر صحفي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 ناقش فيه غيبريسوس اللقاحات المعززة للقاح. ووفقا لـ"بي بي سي"، قال غيبريسوس إن تلقيح أفراد الفئات الصحية الضعيفة في الدول النامية يجب أن يكون له الأولوية في الحصول على جرعات معززة للأطفال في البلدان الأكثر ثراء.

وصرح غيبريسوس "من الأفضل التركيز على تلك الفئات [الضعيفة] المعرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت، بدلا من تقديم بعض البلدان المعززات للأطفال كما نرى، وهذا ليس صحيحا". لقد تعثر في نطق كلمة "أطفال"، ونطق بالمصادفة المقطع الأول بصوت "كيه" (k) قبل أن يصحح نفسه على الفور.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تلعثم، ولم يقصد قول "قتل الأطفال" في حديثه عن اللقاحات.

وقالت إن المنظمة الأممية شرحت لوكالة الصحافة الفرنسية أن المدير العام تلعثم في أول حروف كلمة "أطفال" بالإنكليزية فبدا كأنه يقول "كيل" (قتل) بدلا من "تشيل (درن)" (أطفال).

صحيح أن ما يسمع في الفيديو قد يوحي بأنه كذلك، لكن المنظمة الأممية أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا ليس هو المقصود على الإطلاق، وقالت إن تيدروس أدهانوم غيبريسوس تلعثم وشدّ على الحروف الأولى لكلمة "أطفال" (تشيلدرن بالإنكليزية)، فبدا كأنه يقول "كيل…" وعاد وصححها قائلا الكلمة الصحيحة.

ويؤيد ذلك السياق الذي كان يتحدث فيه، إذ قال "إن كانت (الجرعة المعززة) ستستخدم، فمن الأفضل التركيز على المجموعات المعرضة للأمراض الخطيرة والوفاة بدلا من إعطائها، كما نرى في بعض الدول، للأطفال، وهذا ليس صوابا".

وأضافت المنظمة الأممية أن "لا أساس لكل التفسيرات الأخرى"، فكل ما حدث هو تلعثم في الكلام.

A brief clip of recent remarks by head of the World Health Organization is being promoted by online anti-vaccine activists as evidence that he thinks Covid booster jabs "kill children".

The @WHO tells the BBC such claims are “100% incorrect”.https://t.co/V9aqtuM0gJ pic.twitter.com/YwnzA0AnI6

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 22, 2021