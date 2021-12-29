ماذا يحدث للجسم عند الاستعاضة عن جميع المشروبات بالماء؟ وما الأغذية التي قد ‫تساعدك على حرق الدهون؟ وما دور القرفة؟ وما ‫فوائد التدريب في الهواء الطلق في الشتاء؟ الإجابات في هذا التقرير.

نؤكد هنا أن هذه المعلومات هي للاسترشاد فقط، لا تغير نظامك الغذائي أو تتمرن في الهواء الطلق في الشتاء دون استشارة الطبيب أولا.

ماذا يحدث للجسم عند الاستعاضة عن جميع المشروبات بالماء؟

‫أفادت مجلة "فرويندين" (Freundin) الألمانية ‫بأن الاستغناء عن جميع المشروبات والاستعاضة عنها بالماء فقط قد تكون له ‫نتائج مذهلة على الجسم، مثل:

‫1- فقدان الوزن بشكل أسرع

الامتناع عن شرب أي شيء عدا الماء لمدة 9 أيام يحفز التمثيل الغذائي ‫الخاص ويعزز حرق الدهون، وبالإضافة إلى ذلك فإن الماء يحد من الشهية.

2- ‫‫نضارة وصحة البشرة

‫يرطب الماء البشرة ويجعلها أكثر نقاء ويزيد نضارتها ونعومتها.

3- ‫تعزيز المناعة

‫يقوي شرب الماء جهاز المناعة، ويساعد على التخلص من السموم بشكل أسرع.





ما الأغذية التي قد ‫تساعدك على حرق الدهون؟

‫وفقا لمجلة "فرويندين"، فإن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون بسبب عناصرها ‫الغذائية التي تمد الجسم بما هو ضروري لعملية الأيض، ومنها:

1- ‫الفلفل الحار

‫يعمل الكابسيسين على تحفيز عملية التمثيل ‫الغذائي وتنشيط المعدة والأمعاء وتعزيز حرق الدهون، بالإضافة إلى خفض ‫مستويات الإنسولين والدهون في الدم وتنشيط تدفق الدم.

‫2- البيض

‫من المعروف أن البيض غني بالبروتين، وهو عنصر مهم في عمليات الأيض، كما أن البيض غني بالعناصر الغذائية المهمة، مثل ‫الكالسيوم والفسفور والحديد والفيتامينات.

3- ‫بذور الشيا

‫تعتبر بذور الشيا مخزونا بروتينيا حقيقيا، كما أنها تحتوي على الكثير من ‫الحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبالتالي فإنها تعمل على ‫تنشيط عملية حرق الدهون بشكل كبير.

4- ‫‫اللوز

‫إلى جانب الدهون الجيدة يحتوي اللوز على "حمض ألفا لينوليك" (alpha-Linolenic acid)، وهو ما يضمن ‫التمثيل الغذائي المستمر للدهون.

5- ‫رقائق الشوفان

‫تمتاز رقائق الشوفان بالألياف القابلة للذوبان والمغنيسيوم والحديد ‫وفيتامين "بي" (B).

ما دور القرفة؟

أفادت مجلة "فرويندين" بأن القرفة -التي تدخل في الكثير من الأطعمة والحلويات- غنية بالعناصر ‫المهمة للجسم، والتي تفيد في الكثير من العمليات الحيوية.

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‫وأوضح خبراء التغذية في المجلة أن القرفة تحفز عملية التمثيل ‫الغذائي، وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن، كما أنها تحتوي على نسبة عالية ‫من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.





‫‫ما فوائد التدريب في الهواء الطلق في الشتاء؟

‫عادة ما يفضل المرء أداء التمارين ‫الرياضية في صالات الألعاب في ظل انخفاض درجات الحرارة أثناء الشتاء، ‫إلا أن المجلة أشارت إلى العديد من الفوائد التي ‫يمكن اكتسابها عند أداء التمارين في الهواء الطلق حتى في الأيام ‫الباردة.

قبل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الشتاء استشر طبيبك أولا، بعض الناس لا يلائمهم ذلك، وقد تؤدي الرياضة في الشتاء في الهواء الطلق إلى أضرار على صحتهم.

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‫حرق المزيد من السعرات الحرارية

‫يقوم الجسم بتخزين أنواع مختلفة من الدهون، مثل الدهون البيضاء والدهون ‫البنية، والتي يتم الاستفادة منها أثناء أداء التمارين في الشتاء، حيث ‫تقوم الدهون البيضاء بتخزين طاقة إضافية، فيما تستخدم الدهون البنية ‫طاقة لتوليد حرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم.

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‫وعن طريق الدهون البنية يتم حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء أداء ‫التمارين الرياضية في الهواء الطلق، كما يتم تنظيم الشهية بصورة أفضل ‫وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

‫تعزيز القدرة على التحمل

‫على الرغم من أن عددا قليلا من الأشخاص يفضلون أداء التمارين في الهواء ‫الطلق أثناء الشتاء على العكس من الأمسيات الصيفية المنعشة فإن بعض ‫الدراسات أظهرت أن درجات الحرارة الأكثر دفئا تقلل القدرة على ‫التحمل، في حين أن الأجواء الباردة تعمل على تحسين الأداء والقدرة على ‫التحمل، وتعتبر درجات الحرارة من 10 إلى 20 مئوية هي النطاق المثالي ‫لأداء تمارين قدرة التحمل بشكل فعال.

‫تحسين عمل الدماغ

‫نظرا لأن الدماغ يلعب دورا محوريا في أداء التمارين الرياضية فإن ‫الأجواء الباردة تساعد في تحسين عمله، وأشارت بعض الدراسات إلى أن ‫الجسم يحتاج إلى المزيد من الطاقة على شكل جلوكوز أثناء عملية التبريد ‫أكثر مما يحتاجه من التدفئة، مما يعني أن أداء التمارين في الأجواء ‫الباردة يتيح للدماغ الوصول إلى المزيد من الجلوكوز، والذي يعمل بدوره ‫على تحسين وظائف المخ، كما يتحسن أداء الذاكرة في الأجواء الباردة.