أنقرة- أصبح لقاح "توركوفاك" (Turkovac) حديث الأتراك الشاغل في كل أماكن وجودهم وبمواقع التواصل الاجتماعي بعدما أجازت حكومتهم استخدام هذا اللقاح الذي طوّره باحثون أتراك لمكافحة وباء كوفيد-19، فما مدى فعاليته، وأعراضه؟ وكيف يعمل؟ وما الفروق بينه وبين اللقاحات المتاحة عالميا؟ وهل تنوي تركيا مشاركته مع دول أخرى؟ وكم ستوفر من تكاليف اللقاحات عند إنتاجه محليا؟

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة "بعد حصوله على تصريح رخصة الاستخدام الطارئ؛ سيبدأ استخدام لقاحنا الوطني ضد كوفيد-19 في البلاد نهاية الأسبوع المقبل". مشيرا إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100% للمرة الأولى منذ 50 عاما، مؤكدا أن تركيا أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في العاشر من شباط/فبراير 2021 دون ظهور أعراض جانبية على المتطوعين، فيما بدأت تجارب المرحلة الثالثة للقاح في يونيو/حزيران الماضي بمشاركة 40 و800 شخص في تركيا.

وعدّد باسل ترزي -طبيب المخ والأعصاب والأوبئة في مستشفى "آجب آدم" بأنقرة- للجزيرة نت العوامل التي ساهمت في سرعة حصول لقاح "توركوفاك" (TURKOVAC) على رخصة الاستخدام، وهي:

وعن طريقة عمل اللقاح، أكد ترزي أنه يعتمد على استخدام جزيئات الفيروس غير الفعالة من أجل تفعيل الجهاز المناعي والمساهمة بصورة سريعة في إنتاج الأجسام المضادة وزيادة عددها داخل الجسم لمقاومة أي عدوى جديدة من فيروس كورونا والأطوار المتحورة منه.

ولفت إلى أنه يختلف عن اللقاحات التي تستخدم تقنية "إم آر إن إيه" (MRna) (جينات الفيروس) مثل "مودرنا" (moderna) و"بيونتك" (piontech)، فأعراض توركوفاك الجانبية أقل، وقد يكون أكثر أمانا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مناعية.

وأشار الطبيب ترزي إلى أن اللقاح التركي أقرب أكثر للقاح "سينوفاك" (Sinovac) الصيني و"سبوتنيك" (Sabotonic) الروسي، لكن حسب الأبحاث التي قامت بها جامعة أرجياس المنتجة للقاح لوحظ أنه أكثر تأثيرا من ناحية زيادة عدد الأجسام المضادة إذا ما قورن باللقاح الصيني.

وقال "لم تسجل أي أعراض جانبية خطيرة للقاح التركي، لكن نحن بحاجة لإجراء أبحاث أكثر في هذا المجال".

من جهته، يرى الطبيب عبد اللطيف فاسلي -المستشار السابق لوزير الصحة التركي- أن تركيا أخذت الترخيص من منظمة الصحة العالمية لاستخدام لقاحها، لكنها لم تبدأ بتلقيح الناس به رسميا.

ويعتقد أن أعراضه لا تختلف كثيرا عن أمثاله من اللقاحات من نفس النوعية "إم آر إن إيه"، لكن "بالنسبة للأعراض الجانبية فهي مرتبطة بالعناصر المدرجة في تركيبة اللقاح وهذا سنكتشفه بعد استعماله رسميا".

بدوره قال البروفيسور أتيس كارا عضو المجلس العلمي التركي لوكالة أنباء الأناضول إن اللقاح "فعال جدا"، دون إعلان نسبة فعاليته. مضيفا "حتى الآن، لم يُصب أي من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح التركي بأعراض حادة تستدعي دخول المستشفى أو العناية المركزة.

