يقول الجيش الأميركي إنه على وشك تطوير لقاح شامل ضد جميع سلالات كوفيد-19 من فيروس كورونا ومتحوراته كأوميكرون ودلتا، فما حقيقة ذلك اللقاح؟

نقل هذا الخبر مصادر مثل صحيفة "الإندبندنت" (independent) وموقع "بيزنس إنسايدر" (businessinsider) وموقع "ديفينس وان" (Defense One) وموقع "يو إس آرمي" (US ARMY) وموقع "يوريك ألرت" (eurekalert).

وقالت الإندبندنت إن معهد "والتر ريد" للأبحاث التابع للجيش الأميركي -وهو أكبر مرفق للأبحاث الطبية الحيوية في وزارة الدفاع الأميركية- يقترب من تحقيق تقدم كبير بعد عامين من العمل على لقاح من شأنه أن يعمل ليس فقط ضد السلالات والمتغيرات الموجودة من كوفيد-19، ولكن أيضا ضد الأنواع المحتملة الأخرى، وفق ما أفاده موقع ديفينس وان.

ما اسم لقاح الجيش الأميركي المضاد لفيروس كورونا؟

اسم اللقاح "سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19" (Spike Ferritin Nanoparticle Covid-19)، ويختصر باسم "إس بي إف إن"(SpFN) .

هل أُجريت تجارب على لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19؟

أجريت التجارب على الحيوانات في وقت سابق من هذا العام بنتائج إيجابية. وقال كايفون مودغاراد مدير فرع الأمراض المعدية في والتر ريد إن المرحلة الأولى من التجارب على البشر أجريت أيضا هذا العام بنتائج إيجابية.

لأية مرحلة وصلت تجارب لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19؟

لم يخضع اللقاح بعد لتجارب المرحلتين الثانية والثالثة، أما نتائج المرحلة الأولى فهي قيد المراجعة.

وقال الدكتور مودغاراد "إنه لأمر مثير للغاية أن نصل إلى هذه النقطة لفريقنا بأكمله وأعتقد أنه بالنسبة للجيش بأكمله أيضا".

وقال المعهد إن التجارب البشرية استغرقت وقتا أطول من المتوقع لأن اللقاح كان لا بد من اختباره على الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم أو إصابتهم بفيروس كوفيد-19 لمعرفة مدى فعاليته.





وقال الدكتور مودغاراد "مع أوميكرون، لا توجد طريقة فعلا للهروب من هذا الفيروس. لن تكون قادرا على تجنبه. لذلك أعتقد أنه قريبا جدا إما أن يتم تطعيم العالم بأسره أو الإصابة بالعدوى".

وأضاف "نحتاج إلى تقييمه في بيئة العالم الحقيقي ومحاولة فهم كيفية أداء اللقاح في أعداد أكبر بكثير من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالفعل بشيء آخر في البداية.. أو كانوا مرضى بالفعل".

ولم يكشف معهد والتر ريد للأبحاث بعد عن اسم شريكه في عملية التصنيع، الذي سيتولى عملية طرح اللقاح على نطاق أوسع. وقال معهد الأبحاث إنه ركز على فهم كيفية تحور الفيروسات وليس فقط الظهور الأصلي للفيروس.

نتائج منشورة

وقبل أيام نشر موقع يورك ألرت -التابع لـ"الرابطة الأميركية لتقدم العلوم" (American Association for the Advancement of Science)- أن سلسلة من نتائج الدراسات قبل السريرية المنشورة مؤخرا تظهر أن لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 الذي طوره باحثون في معهد والتر ريد للجيش للأبحاث لا يثير استجابة مناعية قوية فحسب، بل قد يوفر أيضا حماية واسعة ضد المتغيرات المثيرة للقلق من فيروس كورونا، بالإضافة إلى فيروسات كورونا الأخرى.

وأشارت الدراسات قبل السريرية التي نشرت في مجلة "ساينس ترانزيشينال ميديسين" (Science Translational Medicine) إلى أن لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 يحمي الرئيسيات غير البشرية من المرض الناجم عن السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" (SARS-CoV-2)، ويحفز استجابات الأجسام المضادة شديدة الفعالية والواسعة النطاق ضد سلالات كوفيد-19 الرئيسية المثيرة للقلق، وفيروس "سارس كوف -1" (SARS-CoV-1) الذي ظهر في عام 2002.

كيف يعمل لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19؟

لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 هو "منصة لقاح جزيئات نانوية بروتينية فرعية" (protein subunit nanoparticle vaccine platform)، مما يعني أنه يقدم جزءا من الفيروس إلى جهاز المناعة لتحفيز استجابة وقائية.

يتكون سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 من عدة من بروتينات شوكية "سبايك" (Spike) لفيروس كورونا مرتبطة بسطح "جسيمات نانوية فيريتين متعددة الأوجه" (multifaceted ferritin nanoparticle)، ويفترض الباحثون أن تقديم نسخ متعددة من السنبلة بطريقة منظمة قد يكون المفتاح للحث على استجابة مناعية قوية وواسعة النطاق.

صورة توضح التشريح المرضي والكشف عن الفيروسات في رئتي قرود المكاك الريسوسية المحصنة وغير المحصنة بلقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 (مجلة ساينس ترانزيشينال ميديسين)

ويتمتع اللقاح بمزايا باعتباره لقاحا عالميا محتملا لأنه يظل مستقرا في نطاق واسع من درجات الحرارة. وسيكون هذا مفيدا بشكل خاص في الإعدادات التي تكون فيها المجمدات الشديدة البرودة نادرة.

وتم تركيب لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 مع مادة "مساعدة" (adjuvant) تسمى "إيه إل إف كيو" (ALFQ). وهذه المادة المساعدة هي أحد مكونات اللقاح التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة وتحسين الاستجابات المناعية. وأثبتت الدراسات السريرية وقبل السريرية والمبكرة أن "إيه إل إف كيو" آمنة وفعالة للغاية كعامل مساعد للقاح.

ودخل لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 المرحلة الأولى من التجارب البشرية في أبريل/نيسان 2021. وستوفر التحليلات المبكرة -المتوقع أن تنتهي ديسمبر/كانون الأول الجاري- رؤى حول ما إذا كانت قوة سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 ستنطبق على البشر.

وستسمح البيانات أيضا للباحثين بمقارنة الملف المناعي للقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19 مع لقاحات كوفيد-19 الأخرى المرخصة بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال الدكتور نيلسون مايكل مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية في معهد والتر ريد للأبحاث "إن التهديد يستمر من كوفيد-19 مع تطوره، وفي النهاية ستكون هناك تهديدات أخرى للأمراض الناشئة.. يعتبر استثمارنا في تطوير لقاح من الجيل التالي خطوة مهمة نحو استباق كوفيد-19 وتهديدات الأمراض المستقبلية".





ماذا يميز لقاح سبايك فيريتين نانوبارتيكل كوفيد-19؟

قال تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" إنه على عكس معظم اللقاحات المتاحة حاليا، والتي تستخدم تقنية "المرنا" (MRNA) لتحفيز الجهاز المناعي، فإن هذ اللقاح يعمل عن طريق حقن جزيء يشبه إلى حد ما كرة قدم لها 24 وجها.

سيحمل كل وجه من "الكرة" قليلا من البروتين الشوكي الذي يمكن أن يحفز الجسم على تكوين استجابة مناعية وقائية.

ويسمح هذا للعلماء بإرفاق سنابل سلالات متعددة من فيروس كورونا على وجوه مختلفة من "الكرة"، حتى يتمكن الجسم من الحماية من العديد من المتغيرات في وقت واحد، بدلا من الاضطرار إلى أخذ جرعة منفصلة لكل متغير.