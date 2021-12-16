يطرح اليوم الخميس في الولايات المتحدة قطرة عين تغني المصابين بقصر النظر الشيخوخي -الذي يعرف أيضا باسم مد البصر المرتبط بالشيخوخة (Presbyopia)- كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) وافقت عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

نقدم هنا أبرز المعطيات عن هذه القطرة، مع التأكيد على أن هذه المعلومات للاسترشاد فقط. لا توقف استعمال النظارة أو تستعمل أي قطرة أو علاج دون مراجعة طبيب العيون.

ما قصر النظر الشيخوخي؟

هو عيب انكساري في العين، وفيه تكون الأشياء البعيدة واضحة، والقريبة مشوشة.

ما آلية قصر النظر الشيخوخي؟

تقوم العين بتركيز الصورة خلف الشبكية، وليس عليها.

ما أسباب قصر النظر الشيخوخي؟

فقدان عدسة العين مرونتها مع التقدم في العمر، وتأثر عضلات العين المسؤولة عن التحكم في عدسة العين.

ما الفئات المعرضة لقصر النظر الشيخوخي؟

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 35 عاما فما فوق.

ما اسم القطرة الجديدة التي تم طرحها؟

اسم قطرة العين "فويتي" (Vuity).

كيف يتم استخدام فويتي؟

يتم استعمال قطرة فويتي مرة واحدة يوميا، وفقا لتقرير في "نيويورك تايمز" (New York Times) للكاتبة ميليندا وينر موير.

بديل عن نظارات القراءة

يستخدم الأشخاص المصابون بقصر النظر الشيخوخي نظارات لمساعدتهم على القراءة، لأن القراءة تتطلب رؤية قريبة، وهم يكون لديهم مشكلة فيها.

وقال الدكتور سكوت إم ماكراي، طبيب عيون في مركز جامعة روتشستر لعلوم الرؤية، إن أي شخص لا يريد استعمال نظارات القراءة، قد تكون هذه القطرة بديلا مفيدا له حقا.

ويزداد قصر النظر الشيخوخي سوءا بمرور الوقت. وللتركيز على الأشياء القريبة، يجب أن تغيّر عدسة العين شكلها، لكنها تصبح أقل مرونة مع تقدم العمر، مما يجعل هذه العملية صعبة.

ويقول الدكتور جورج أو وارينج، طبيب العيون الذي قاد التجارب السريرية حول فويتي لشركة الأدوية "ألريجان" (Allergan)، إن الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي غالبا ما يجدون أنهم بحاجة إلى حمل كتاب على مسافة ذراع أو تشغيل ضوء ساطع لقراءته.. وعادة ما يوصي أطباء العيون من يعانون من قصر النظر الشيخوخي بارتداء نظارات قراءة من دون وصفة طبية أو وصفة طبية عندما يحتاجون إلى الرؤية عن قرب، ولكن قد يكون فويتي أيضا خيارا لهم.





كيف تعمل قطرة فويتي؟

تحسن فويتي الرؤية القريبة من خلال تقليص حجم الحدقة (Pupil). وقال طبيب العيون بجامعة بنسلفانيا الدكتور ستيفن أورلين "إنه يجعل الحدقة صغيرة، مما يخلق ما نسميه تأثير الثقب"، وبهذه الطريقة تقل كمية الضوء المحيطي التي تمر عبر العين ويمكن أن تجعل من الصعب التركيز.

ما المكون الفعال في فويتي؟

المكون الفعال في فويتي هو عقار يسمى "بيلوكاربين" (pilocarpine)، وهو ليس دواء جديدا. وقال الدكتور أورلين إنها في الواقع "واحدة من أقدم القطرات التي لدينا في طب العيون". تم استخدامها لعقود من الزمن لعلاج الغلوكوما، وهي حالة يحدث فيها تلف للعصب البصري.

وعلى الرغم من أن فويتي هو المنتج الأول من نوعه لعلاج قصر النظر الشيخوخي، فإن 9 منتجات مماثلة على الأقل لقطرات العين قيد التطوير السريري لعلاج قصر النظر الشيخوخي، وقد تكون متاحة في المستقبل، كما قال الدكتور وارينج.

ما ميزة قطرة فويتي على نظارات القراءة؟

ميزة فويتي على نظارات القراءة هي أنها لا تؤثر على الرؤية البعيدة أثناء استعمالها. عادة، عندما يتوقف الشخص عن القراءة لفعل شيء آخر، فإنه يحتاج إلى إزالة نظارته للقراءة لرؤية ما حوله بشكل صحيح. وقال الدكتور ماكراي "هذا هو الجزء الجيد في هذا الأمر، فالقطرات لا تؤثر حقا على الرؤية عن بعد في ظل ظروف النهار العادية".

وأشار الدكتور ماكراي أيضا إلى أن فويتي ستعمل بشكل أفضل مع من يعانون من قصر النظر الشيخوخي الخفيف إلى المتوسط​​، وهو ما يعني على الأرجح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما. قد يجد الأفراد الأكبر سنا الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي الأكثر حدة أن قطرات العين لا تحسن رؤيتهم القريبة بما يكفي لإحداث فرق.





هل يصلح فويتي للمصابين بمد البصر؟

لا. وهنا يجب التأكيد على أن مد البصر Farsightedness (hyperopia) هو حالة تختلف عن قصر النظر الشيخوخي (Presbyopia).

وتقول كليفلاند كلينيك إنه غالبا ما يتم الخلط بين طول النظر (مد البصر) وقصر النظر الشيخوخي، لكنّ الاثنين مختلفان. يحدث قصر النظر الشيخوخي عندما تفقد عدسة العين المرونة. بالمقابل يحدث طول النظر عندما تكون مقلة العين "كرة العين" (eyeball) قصيرة جدا. ينتج عن هذا صورة ناقصة التركيز تتطلب مساعدة العدسة لإعادة التركيز عليها.

عادة ما يصيب مد البصر الصغار في العمر.

هل هناك آثار جانبية؟

حوالي 15% من الأشخاص الذين استعملوا فويتي أبلغوا عن صداع خفيف، مقارنة بـ7% من الذين استعملوا قطرات الدواء الوهمي. أبلغ ما يصل 5% ممن استعملوا فويتي عن آثار جانبية أخرى مثل احمرار العين وعدم وضوح الرؤية وألم العين وضعف البصر وتهيج العين وزيادة إنتاج الدموع.

قال الدكتور وارينج: لأن قطرات العين تقلل من حجم بؤبؤ العين، فإنها تجعل من الصعب الرؤية في الظلام، لذلك لا ينصح بها للأشخاص الذين يقودون السيارة في الليل أو يحتاجون إلى الرؤية جيدا في الإضاءة المنخفضة لأسباب أخرى.

كم تكلفتها؟

قال الدكتور وارينج إن القطرة قد تكلف حوالي 80 دولارا لكمية تغطي 30 يوما.