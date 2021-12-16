الكثير من أنواع الفاكهة المجففة تمثل مصدرا جيدا للألياف والبوتاسيوم، وهما اثنان من العناصر الغذائية التي يحتاج الناس لاستهلاكها بشكل أكبر

تحتوي الفواكه المجففة على قدر كبير من السعرات الحرارية والسكريات، ولكن الخبراء يؤكدون أن لها فوائد الفاكهة الطازجة نفسها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

وتنقل الكاتبة "رايتشل وارن" في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن فاليري سوليفان الدكتورة والباحثة في علم الأوبئة في مدرسة الصحة العامة في بالتيمور، قولها "الكثير من أنواع الفاكهة المجففة تمثل مصدرا جيدا للألياف والبوتاسيوم، وهما اثنان من العناصر الغذائية التي يحتاج الناس لاستهلاكها بشكل أكبر".

ولكن تشير الكاتبة إلى أن بعض الفواكه المجففة أكثر فائدة من غيرها، كما أن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم وتؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم تنتبه إلى الكمية التي تتناولها.

وفيما يلي تعرض الكاتبة منافع ستة أنواع من الفواكه المجففة، وما يجب الحذر منه:

المشمش

5 أو 6 حبات من المشمش تحتوي على 96 سعرة حرارية، و20 غراما من الكربوهيدرات، و3 غرامات من الألياف، و21 غراما من السكر.

وتشير الكاتبة إلى أن هذه الثمرة ذات المذاق الحلو تزود الجسم بالبيتاكاروتين المضاد للأكسدة والذي يحمي الخلايا.

في المقابل، فإن المشمش وبقية الثمار ذات اللون البراق عندما تكون مجففة تحتوي على مادة الكبريتيت الحافظة، التي يمكن أن تسبب إزعاجا لمن يعانون حساسية منها أو من الربو.





شرائح الموز

في ربع كوب من هذه الشرائح، يوجد 200 سعرة حرارية، و27 غراما كربوهيدرات، وغرام ألياف، و12 غراما من السكر، و8 غرامات سكريات مضافة.

وتنبه الكاتبة إلى أن شرائح الموز قد تمثل مشكلة، لأنها غالبا ما يتم تجفيفها في زيت جوز الهند، وهذا يرفع من كمية الدهون المشبعة التي تحتويها، والذي يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن. كما قد تحتوي هذه الشرائح على السكريات المضافة، ولذلك ينبغي عند شرائها الانتباه إلى مدى جودتها.

التين

تحتوي 5 حبات من التين على 105 سعرات حرارية، و27 غراما من الكربوهيدرات، و4 غرامات ألياف، وغرامين من سكر.





المانغو

تحتوي 4 شرائح من المانغو المجفف على 130 سعرة حرارية، و29 غراما من الكربوهيدرات، وغرامي ألياف، و21 غراما من السكر.

وهذه الشرائح الرقيقة من المانغو المجفف تزود الجسم بالفيتامين بكمية هامة من البوتاسيوم. وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول المانغو يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب لدى المسنات.

وتنصح الكاتبة عند شراء المانغو بالتأكد من أنه مجفف بشكل طبيعي، ولا يحتوي على السكر المضاف والكبريتيت.

الأناناس

تحتوي حلقتان من الأناناس على 140 سعرة حرارية، و35 غراما من الكربوهيدرات، وغرام ألياف، و32 غرام سكر، و7 غرامات من السكريات المضافة.

وتقول الكاتبة إن الأناناس في كافة أشكاله وحالاته يمثل مصدرا غنيا بإنزيم "البروميلين" المضاد للالتهابات. ولكن يجب الحذر من السكريات المضافة، لأن بعض الشرائح المجففة التي تباع في السوق تحتوي على كمية كبيرة من السكر.





البرقوق

تحتوي 4 حبات من البرقوق على 91 سعرة حرارية، و24 غراما من الكربوهيدرات، و3 غرامات من الألياف، و14 غراما من السكر.

وتعرف هذه الثمرة أيضا بالخوخ المجفف، وهي مفيدة جدا لمن يعانون من الإمساك، بحسب دراسة أجريت عام 2019 بمعهد "كينغز" في لندن.