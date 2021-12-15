ينصح الخبراء بعدم الاقتصار على نوع واحد من الأطعمة في فصل الشتاء، والتنويع بين أكبر عدد ممكن من الأطباق، من أجل الحصول على نظام غذائي متنوع ومتوازن.

عندما يشتد برد الشتاء ويبدأ الجسم بالارتعاش، نفكر مباشرة بتناول أو شرب شيء ساخن، ثم الخلود إلى السرير تحت الغطاء.

ويقول الكاتب فالاك هنيف -في هذا التقرير الذي نشره موقع "هيلث شوتس" (Health Shots) الهندي- إن هذه الفترة من السنة يميل فيها الجميع للاختباء تحت الغطاء من أجل الحفاظ على دفء أجسامهم. ومن الطبيعي في فصل الشتاء أن نشعر برغبة زائدة في تناول الطعام الساخن، الذي يجعلنا نشعر بالدفء في الخارج.

وينصح الكاتب بتناول الوجبات التي تستغرق وقتا أطول في الهضم، باعتبار أن درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء عملية التمثيل الغذائي.

ويقدم الكاتب 8 أطعمة يجب التركيز عليها لتجنب برد الشتاء:

1- الحبوب

يفضل بأن تبدأ نهارك بدقيق الشوفان أو العصيدة، أو أي أطباق مصنوعة من القمح. ورغم أن كثيرين يميلون في هذه الفترة لتناول البيتزا والمعجنات، فإن الأطباء ينصحون بالتقليل من هذه الأطعمة.

كما تنصح الأمهات بالإقبال على تناول العصيدة والأطباق المحضرة من دقيق الشوفان مع إضافة بعض الخضراوات لتعزيزها بالفيتامينات. وينصح الأطفال بعمل شطائر بخبز القمح الكامل.





2- الشوربة

يمكن للوجبات السائلة مثل الشوربة والحساء أن تمثل خيارا جيدا لأنها تحتوي على كمية مهمة من الخضار تجعل الجسم دافئا من الداخل. والشوربات التي تحتوي على البقول والقرع والشعير ممتازة لأنها غنية بالكربوهيدرات. وعند إضافة رشة من الكمون والقرفة والزنجبيل، تحصل على وجبة لذيذة ومتكاملة. ويمكن للأمهات والأطفال التمتع بالشوربة في أي وقت في الليل، كوجبة مغذية دون أي إزعاج للمعدة.

3- الفواكه

تتميز الفواكه التي تنمو محليا بكثرة المنافع في فصل الشتاء. وينصح بالإقبال على تناول الموز والفراولة والكيوي والتفاح والخوخ والرمان. ويعتبر الموز مصدرا مهما للمغنيسيوم الذي يساعد في تعديل حرارة الجسم.

4- الفواكه المجففة والمكسرات

يعتبر اللوز والكاجو والجوز مصادر غنية بالدهون الصحية، تساعد على تعديل حرارة الجسم. كما أن التين والتمور والزيتون هي أيضا من الخيارات الممتازة في البلدان التي تشهد موجات صقيع حادة.





5- البهارات

تعتبر البهارات وسيلة فعالة لتوليد الحرارة في الجسم. ومن أبرز هذه البهارات هنالك الزنجبيل والكمون والفلفل والسمسم والقرفة.

ويمكن استخدام الزنجبيل على سبيل المثال لتحضير الشاي أو مع الشوربة أو حتى في تتبيل الكاري. أما الكمون فهو يساعد على حفظ دفء الجسم لفترات أطول، ولذلك يفضل الإكثار منه قدر الإمكان. أما القرفة فهي تضاف عادة إلى الشكولاتة الساخنة والسلطات والقهوة بالحليب، لأنها تعزز النكهة وتنشط التمثيل الغذائي.

6- اللحوم

بالنسبة لمن هم ليسوا نباتيين، يفترض أن يشكل اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، باعتبار أنه يرفع حرارة الجسم أثناء الهضم، وهو مصدر ممتاز للبروتين والحديد. كما يمكن التركيز على اللحم في الحمية الغذائية للحوامل، لأنه يوفر احتياجات الأم من الحديد.

7- العسل

يمكن تناول العسل منفردا، أو إَضافته إلى السلطات. وهو مفيد جدا في فصل الشتاء.





8- المشروبات الساخنة

يسمح تناول المشروبات الساخنة بتدفئة الجسم من الداخل في فصل الشتاء. وتعد القهوة خيارا ممتازا بشرط عدم تناول أكثر من كوبين في اليوم. كما أن الشوكولاتة الساخنة والشاي والحليب الدافئ كلها مفيدة لمقاومة برد الشتاء. ولكن تنصح الأمهات الحوامل والمرضعات بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وفي الختام ينصح الكاتب بعدم الاقتصار على نوع واحد من الأطعمة في فصل الشتاء، والتنويع بين أكبر عدد ممكن من الأطباق، من أجل الحصول على نظام غذائي متنوع ومتوازن.