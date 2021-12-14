فايزر تعلن عن نتائج "إيجابية جدا" لفعالية عقارها المضاد لكوفيد

أكدت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يُزيد بنسبة 90% احتمال الشفاء ويحد من الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس عند الأشخاص المعرّضين للخطر، إذا أُخذ هذا العلاج في الأيام الأولى التي تلي ظهور عوارض المرض، بحسب الاختبارات السريرية.

وتستند النتائج التي وصفتها بالشركة بالإيجابية جدا، على الاختبارات التي أُجريت على كافة المشاركين، أي 2200 شخص، مؤكّدة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوّق تحت اسم "باكسلوفيد" (Paxlovid) يفترض أن يكون فعّالًا أيضًا ضد سلالة أميكرون المتحورة من كورونا.

وقال مدير عام فايزر ألبرت بورلا في بيان "هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه إنقاذ أرواح مرضى في العالم". وأضاف أن "المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة لخيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس".

وتستخدم حبوب فايزر فئة من مضادات الفيروسات تسمى "مثبطات الإنزيم البروتيني" تمنع عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.

في المقابل، يمكن وصف حبة أو قرص بسرعة للمريض الذي سيأخذه بسهولة في المنزل. وتتطلب علاجات فايزر ومجموعة ميرك -التي طورت أيضًا حبة لمعالجة الإصابة بـ"كوفيد-19″ تسبب آثارا جانبية قليلة- أخذ 10 جرعات على مدى 5 أيام.