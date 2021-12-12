يرسل الإبط في أحيان كثيرة علامات تحذيرية تشير إلى وجود مشاكل صحية، ويجب الانتباه جيدا إلى تلك الإشارات واستشارة الطبيب لتجنب الأسوأ. ونقدم هنا 5 مشاكل صحية يمكن اكتشافها من خلال الإبطين.

وفي تقرير لها، تقول مدونة "أميليور تا سانتي" الفرنسية إن الإبط يحتاج إلى عناية خاصة لأنه يفرز الكثير من السوائل التي تسبب روائح كريهة، نظرا لوجود عدد كبير من الغدد العرقية في هذه المنطقة من الجسم.

ويمكن للإبط أن ينبهنا إلى وجود مشاكل صحية، وهذه أبرز الإشارات التحذيرية التي يرسلها الإبط:

1- رائحة الإبطين الكريهة

تعتبر رائحة الإبطين مشكلة شائعة لدى معظم الناس، حيث يخلق تراكم العرق على سطح الجلد بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما يسبب رائحة قوية وحامضة.

عادة ما تزول الرائحة عند الاستحمام أو استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق، لكن استمرار الرائحة بعد تنظيف الإبط، قد يشير إلى مشكلة في الغدة الدرقية أو إلى تغيرات هرمونية.

إذا كانت الرائحة أقرب إلى الفاكهة المتعفنة أو طلاء الأظافر، فقد تكون مرتبطة بالحماض الكيتوني السكري. وبالتالي، فإن الروائح الكريهة في الإبطين قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري أو مقدماته.

والحماض الكيتوني السكري حالة طارئة لا تحصل فيها خلايا الجسم على ما يكفي من الغلوكوز، مما يؤدي إلى قيام الجسم بحرق الدهون للحصول على الطاقة، وينتج عن هذه العملية ما يعرف بالكيتونات أو الأجسام الكيتونية. ويمكن للأجسام الكيتونية أن تزيد معدل الحموضة بالدم لدرجة قد تؤدي إلى الوفاة. وتتضمن أهم أعراض الإصابة بحالة الحماض الكيتوني السكري الشعور بالعطش الشديد وكثرة التبول والغثيان والقيء وآلام البطن والشعور بالضعف والإرهاق وتحول رائحة النفس إلى رائحة شبيهة برائحة الفاكهة.

2- الحكة

الشعور بالحكة في الإبط أمر عادي عندما يبدأ الشعر بالنمو بعد الحلاقة، لكن الحكة تؤشر أحيانا إلى مشكلة مرتبطة بالبشرة.

قد تسبب بعض شفرات الحلاقة القاسية أو المواد الكيميائية الموجودة في بعض الكريمات ومزيلات العرق، تهيجا وحساسية للبشرة.

وقد تشير الحكة المستمرة المصحوبة ببقع حمراء إلى نمو فطريات في منطقة الإبطين، ويجب في هذه الحالة استشارة الطبيب واستخدام العلاج المضاد للفطريات.

3- ألم في الإبط

قد يكون الألم في منطقة الإبط رد فعل طبيعي من العضلات، بسبب الإفراط في استخدام الذراعين، وهي حالة شائعة عند رفع أشياء ثقيلة باستمرار أو ممارسة رياضة رفع الأثقال.

لكن إذا أصبحت المشكلة مستمرة وزاد الإحساس بالألم، من الضروري زيارة الطبيب، لأن ذلك قد يكون بسبب تورم الغدد الليمفاوية أو إصابة خطيرة.

وينصح بالقيام بتمارين التمدد بشكل صحيح عند ممارسة الرياضة لتجنب الإصابات في منطقة الإبط.





4- الطفح الجلدي

بسبب الطبيعة الحارة والرطبة لهذه المنطقة من الجسم، يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات، وقد ينتج عن ذلك طفح جلدي يسبب حكة واحمرارا.

5- البثور والالتهابات

قد تظهر بعض الانتفاخات الصغيرة في الإبط والتي تشبه بثور حب الشباب عندما تنسد البصيلات، مما يمنع نمو الشعر.

قد يكون ذلك مؤلما للغاية، وإذا لم يتم علاج المشكلة، فقد تصبح سببا محتملا للعدوى. بدلا من إزالة هذه البثور بالملقط، يوصى بتقشير الجلد حتى ينمو الشعر بشكل طبيعي.

وقد يشير تكوّن بعض الكتل في الإبطين إلى وجود مشكلة في الجهاز اللمفاوي. وقد تشير هذه الأعراض إلى أن الجسم يحاول مقاومة مرض أو عدوى.

لكن استمرار وجود الكتل لمدة طويلة قد يؤشر إلى مشكلة أكبر، مثل العدوى أو احتمال وجود ورم خبيث، ومن المهم جدا استشارة الطبيب في هذه الحالة.