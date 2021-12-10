ما سرطان المعدة؟ وما أعراضه؟ وما عوامل الخطر؟ وما خيارات العلاج؟ وما النصائح للوقاية منه؟ الإجابات في هذا التقرير.

سرطان المعدة يبدأ فيها، وقد ينمو عبر جدارها ويصل إلى المريء والأمعاء الدقيقة، وذلك وفقا لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن.

والمعدة عبارة عن عضو يقع بين المريء والأمعاء الدقيقة، يمزج الطعام مع حمض المعدة ويساعد على الهضم، وذلك وفقا لقاعدة بيانات ميدلاين بلاس التابعة للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.

‫وقالت خدمة معلومات السرطان ‫الألمانية إن سرطان المعدة يصيب باطن المعدة ويمكن أن يمتد إلى ‫المريء أو الأمعاء الدقيقة.

أعراض سرطان المعدة

قد لا يُظهر سرطان المعدة أي أعراض حتى يصل إلى مراحل متقدمة، لذا ينصح بإجراء فحوص الكشف المبكر عن سرطان المعدة، خاصة إذا تم تشخيص أحد الأقارب بالمرض نفسه، وقد تتضمن الأعراض:

عسر الهضم.

الغثيان والقيء.

صعوبة البلع.

الشبع بمجرد بدء تناول الطعام.

فقدان الشهية.

البراز الأسود (Melena) يعد مؤشرا على وجود نزيف هضمي.

تقيؤ الدم.

فقدان الوزن من دون سبب.

ما عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان المعدة؟

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المعالجة والمدخنة والمخللة والمملحة.

الإصابة ببكتيريا (Helicobacter pylori) التي تسبب التقرحات والالتهابات في المعدة.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة.

التدخين.

فحوص تشخيص سرطان المعدة

فحص تعداد الدم الكامل (CBC) للبحث عن مؤشرات فقر الدم الذي قد يحصل بسبب نزيف داخلي، وفقا لمؤسسة الحسين للسرطان.

فحص المستضد السرطاني المضغي (Carcino-embryonic antigen-CEA) أو فحص "سي إيه 19-9" (CA19-9).

التنظير العلوي.

تنظير بواسطة الأمواج فوق الصوتية للحصول على تقييم أدق للورم.

التصوير المقطعي أو الرنين المغناطيسي للصدر والبطن والحوض للكشف عن انتشار السرطان.





ويؤثر سرطان المعدة -في الأغلب- على كبار السن، فثلثا الأشخاص الذين يعانون منه تزيد أعمارهم على 65 عاما، وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس".

ويصعب تشخيص سرطان المعدة في مراحله المبكرة، ويمكن أن يكون عسر الهضم وانزعاج المعدة من أعراض السرطان المبكر، ولكن يمكن أن تسبب المشاكل الأخرى الأعراض نفسها.

في الحالات المتقدمة، قد يكون هناك دم في البراز، أو تقيؤ، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو اليرقان، أو صعوبة البلع. ويشخص الأطباء سرطان المعدة عبر الفحص البدني واختبارات الدم والتصوير والتنظير الداخلي والخزعة.

ونظرا لأنه يتم العثور عليه غالبا في وقت متأخر، فقد يكون من الصعب علاج سرطان المعدة. وتشمل خيارات العلاج الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو المزيج منها.

علاج سرطان المعدة

تقول خدمة معلومات السرطان ‫الألمانية إن علاج سرطان المعدة يعتمد على مكان الورم ومدى انتشاره.

وإذا تم اكتشاف ‫السرطان مبكرا جدا، وكان قاصرا على الغشاء المخاطي السطحي؛ فتكفي ‫إزالته بالتنظير المعدي (الاستئصال بالمنظار). أما إذا كان الورم قد ‫اخترق بالفعل أنسجة أعمق، فمن الضروري إجراء عملية أكثر شمولا؛ حيث تتم ‫إزالة أجزاء من المعدة أو المعدة بأكملها، وربما أيضا الجزء السفلي من ‫المريء أو الطحال أو جزء من البنكرياس.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اللجوء إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي.





الوقاية من سرطان المعدة

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة عبر: