الحوامل والرياضيون يعانون منه.. كيف تتغلب على نقص الحديد

قال المركز الاتحادي للتغذية إن الحديد يلعب دورا مهما في بناء الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الخلايا، محذرا من أن نقصه يؤثر بالسلب على جهاز المناعة وبناء العضلات وتكوّن الهرمونات وأيض الطاقة.

وأضاف المركز الألماني أن نقص الحديد يهاجم المرأة بصفة خاصة، حيث تفقد أجسام النساء الحديد بسبب الحيض، في حين يرتفع احتياج جسمها منه أثناء فترة الحمل، نظرا لأنه يتعين عليه تكوين المزيد من الدم خلال هذه الفترة.

ويعاني الرياضيون من نقص الحديد أيضا؛ حيث يفقد الجسم الحديد بسبب ممارسة الرياضة والعرق، كما أنه يهاجم النباتيين أيضا؛ نظرا لأن الجسم لا يمتص الحديد من المصادر النباتية بنفس القدر من المصادر الحيوانية.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في الإرهاق المستمر والخمول وصعوبات النوم وضعف التركيز واعتلال المزاج وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق زوايا الفم.

ويحتاج الرجل البالغ إلى 10 مليغرامات يوميا من الحديد، في حين تحتاج المرأة البالغة إلى 15 مليغراما يوميا، أما الحامل فتحتاج إلى 30 مليغراما يوميا.

وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات.

ويُفضل تناول هذه المصادر مع الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" (C) مثل الفواكه الحمضية، نظرا لأن هذا الفيتامين يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.