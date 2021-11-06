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صحة

5 أطعمة يُنصح بتناولها في وجبة العشاء لتعزيز صحة الكبد

يؤدي الكبد معظم وظائفه أثناء الليل، حيث يستقلب الإنزيمات والبروتينات والفيتامينات.

عندما يصاب الكبد بالالتهابات أو الإجهاد، تظهر الأعراض على الفور، ومن أكثرها شيوعا الاستيقاظ في الليل والشعور بالامتلاء (غيتي)
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202112:06 PM (مكة المكرمة)

من أجل الحفاظ على صحة الكبد، ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة المفيدة، وخاصة في وجبات العشاء.

ويقول موقع "ستيب تو هيلث" الأميركي في تقرير له، إن صحة الكبد مهمة للغاية، حيث ينظم عملية الهضم ويعطينا توازنا داخليا ينعكس على مظهرنا الخارجي.

وعندما يصاب الكبد بالالتهابات أو الإجهاد، تظهر الأعراض على الفور، ومن أكثرها شيوعا الاستيقاظ في الليل والشعور بالامتلاء. والسبب في ذلك أن الكبد يعمل بشكل مختلف عن بقية الأعضاء، حيث ينشط خلال ساعات الليل مثل الدماغ.

لذلك، من المهم الانتباه إلى الطعام الذي تتناوله بشكل عام، وخصوصا قبل النوم، لأن ما نأكله خلال الساعات الأخيرة من اليوم يحدد بشكل كبير الطريقة التي يعمل بها الكبد أثناء النوم.

أثناء النوم، يتم إفراز هرمون الفازوبريسين الذي يعزز امتصاص الماء ويساعد على عدم فقدانه والحفاظ على رطوبة الجسم (بيكسلز)

ماذا يحدث خلال النوم؟

من المهم أن نعرف ما يحدث للجسم خلال ساعات النوم لتحديد أفضل الأطعمة التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على التمتع بنوم هادئ:

  • أثناء النوم، يتم إفراز هرمون الفازوبريسين الذي يعزز امتصاص الماء ويساعد على عدم فقدانه والحفاظ على رطوبة الجسم. يُعرف هذا الهرمون أيضا باسم "الهرمون المضاد لإدرار البول".
  • يقوم جهاز الغدد الصماء بأداء مهام أساسية، حيث يفرز نسبة عالية من هرمون النمو أثناء النوم، وهو ضروري لنمو الأطفال.
  • يتم إفراز هرمون الميلاتونين لتعزيز النوم وتجديد الخلايا.
  • أثناء مرحلة النوم العميق، ينخفض ضغط الدم لحماية القلب وتعزيز الشعور بالراحة.
  • عندما ننام، ترتخي العضلات ويتم إفراز الهرمونات والبروتينات اللازمة لنموها.
  • ينشط الدماغ بشكل كبير خلال الليل، حيث يقوم بتخزين البيانات والمعلومات المهمة ويتخلص من المعلومات غير الضرورية.
  • أثناء النوم، يقوم جهاز المناعة بأداء العديد من المهام، ويشمل ذلك تنقية الجسم من العناصر الضارة وتجديد دفاعات الجسم ضد مسببات الأمراض.

يؤدي الكبد معظم وظائفه أثناء الليل، حيث يستقلب الإنزيمات والبروتينات والفيتامينات. كما يقوم بمهام التنقية الأساسية إلى جانب الجهاز اللمفاوي.

نصائح لوجبة العشاء

عند تناول وجبة العشاء، يُنصح ببعض الخطوات لتعزيز صحة الكبد والجسم بشكل عام:

  • يجب تناول وجبة العشاء قبل ساعتين من موعد النوم على الأقل. بهذه الطريقة، ستسير عملية الهضم على أكمل وجه ويكون الكبد جاهزا لأداء وظائفه في الساعات التالية.
  • حاول أن تواظب على تناول وجبة العشاء في الوقت ذاته كل يوم، حيث يفضل الدماغ والجسم العادات المنتظمة.
  • لا تجهد نفسك بشكل كبير ولا تمارس تمارين عالية الشدة بعد العشاء أو قبل الذهاب إلى الفراش.

أطعمة مفيدة للكبد

فيما يلي بعض الأطعمة المفيدة التي ينبغي أن تحرص على تناولها في وجبة العشاء للحفاظ على صحة الكبد:

 الخرشوف

لتعزيز صحة الكبد، يمكنك تناول بعض الخرشوف مع القليل من زيت الزيتون وخل التفاح وعصير الليمون.

  • الخرشوف من أهم الأطعمة المُضادة لسُميَّة الكبد.
  • يساعد الخرشوف في تحسين جودة الهضم.
  • يعزز الخرشوف عملية تجديد الخلايا.
  • يساعد الخرشوف على مقاومة مرض الكبد الدهني، لكنه لا يعوض أي علاج دوائي.

السبانخ والجرجير

جميع الخضار الورقية غنية بالألياف وفيتامين "ب" وحمض الفوليك، وكلها تعزز وظائف الكبد والكلى، لذلك لا تتردد في تناول السبانخ والهندباء والجرجير في وجبة العشاء.

ماء الزبيب

يعد الزبيب طعاما مفيدا جدا للحفاظ على صحة الكبد، حيث يرتبط استهلاكه بتحسن مستويات الدهون في الدم. كما أنه مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة التي تعزز تطهير الكبد فضلا عن توفير العديد من الفيتامينات.

يمكنك إضافة بعض الزبيب إلى السلطة، أو تحضير ماء الزبيب وشربه عند تناول وجبة العشاء وذلك بوضع كوب ونصف الكوب من الزبيب في كوبين من الماء ثم شربه مع وجبة العشاء.

يمكن مواجهة ضعف التركيز من خلال تناول حفنة من الزبيب، والتي تمد المخ بكمية مركزة من السكر المهم لنشاط المخ. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها. ) عدسة: dpaيرتبط استهلاك الزبيب بتحسن مستويات الدهون في الدم (الألمانية)

الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الكبد، حيث يحتوي على مادة البيتالين والألياف والحديد والبيتايسانين وحمض الفوليك، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.

يعمل الشمندر على خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز القدرة على التحمل وتحسين وظائف المخ ودعم وظائف الكبد والمساعدة على الهضم. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Erich Braunsperger/dpaيحتوي الشمندر على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الكبد (الألمانية)

الجزر

يحتوي الجزر على الماء ومركبات الفلافونويد ومضاد الأكسدة الطبيعي "بيتا كاروتين"، ويساعد في مقاومة مشاكل الكبد مثل الالتهابات أو التليف.

المصدر : ستيب تو هيلث

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