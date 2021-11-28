توجد عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا التي تتغير من سنة إلى أخرى، ويؤثر بعضها بشكل كبير على كبار السن، في حين تستهدف أنواع أخرى الشباب والبالغين.

وفي تقرير نشرته مجلة "كويداتي بلوس" الإسبانية، تقول الكاتبة كوفادونغا دياز إن الاهتمام بفيروسات الإنفلونزا تراجع كثيرا في فصل الشتاء الماضي بسبب انتشار وباء "كوفيد-19″، لكنها عادت مجددا إلى الواجهة في الشتاء الحالي.

وحسب الكاتبة، توجد 4 أنواع رئيسية من فيروسات الإنفلونزا، بينها اثنان هما "إنفلونزا إيه" (Influenza A) و"إنفلونزا بي" (Influenza B) ينتقلان بين البشر، وقد يتسببان في انتشار الأوبئة.

ويقول رئيس قسم المراقبة الوبائية بوزارة الصحة في إقليم أستورياس البروفيسور إسماعيل هويرتا إن "سلوك هذه الفيروسات يتشابه في بعض النواحي، لكن هناك اختلافات جوهرية بينها، تؤثر بعض أنواع الفيروسات على كبار السن بشكل أكبر، في حين يستهدف البعض الآخر الشباب والبالغين".

وبالنسبة لفيروسات إنفلونزا "إيه" (A) فسنتحدث عن نوعين فرعيين هما "إتش1 إن1″ (H1N1) و"إتش3 إن2" (H3N2).

لماذا تصيب إنفلونزا الخنازير البالغين والشباب أكثر من المسنين؟

إنفلونزا الخنازير "إتش1 إن1" هي أحد فيروسات إنفلونزا "إيه"، والتي تؤثر على الشباب والبالغين أكثر من المسنين، ويعود ذلك إلى أن هذا الفيروس يتميز بتركيبة مشابهة لتلك التي تسببت في وباء عام 1918.

وفي الواقع، أصيب الكثير من كبار السن الذين ولدوا في عشرينيات القرن الماضي بالإنفلونزا الإسبانية، مما أكسبهم نوعا من المناعة في مواجهة هذا الفيروس.

ويوضح البروفيسور هويرتا أن هذه الحصانة ليست كاملة، لكنها ساهمت في حماية كبار السن من هذا الفيروس باستثناء من يعانون من السرطان أو أمراض مزمنة أخرى تؤثر على مناعتهم.

فيروس "إتش3 إن2" يؤثر بشكل أكبر على كبار السن

ينتمي فيروس "إتش3 إن2" إلى عائلة فيروسات إنفلونزا "إيه"، وقد ظهر في ستينيات القرن الماضي، ويصيب المسنين أكثر من غيرهم، وغالبا ما يرتبط بتفشي الأوبئة الخطيرة التي تتميز بارتفاع حالات الدخول إلى المستشفى والإقامة في وحدات العناية المركزة ونسبة الوفيات.





بماذا تتميز فيروسات الإنفلونزا "بي"؟

بالنسبة لفيروسات إنفلونزا "بي" (B) لا يتعلق الأمر بفيروسات فرعية، بل سلالات، وتحديدا سلالة فيكتوريا (Victoria lineage) وسلالة ياماغاتا (Yamagata lineage)، وهي فيروسات يمكن أن تتسبب في موجات وبائية.

سلالة فيكتوريا هي نوع من الفيروسات التي طرأت عليها الكثير من الطفرات على مر السنين، وهو ما يجعلها تنتشر باستمرار لأن الأشخاص الذين أصيبوا بها يمكن أن تنتقل إليهم العدوى مرة أخرى. في المقابل، تتغير فيروسات ياماغاتا بشكل طفيف ولا تنتشر بشكل كبير.

ما هو الفيروس الذي يُتوقع انتشاره في الشتاء الحالي؟

يؤكد هويرتا أنه من الصعب التنبؤ بفيروس الإنفلونزا الذي يمكن أن ينتشر في الفترة القادمة، ويضيف "حدث انتشار نسبي لفيروس "إتش3 إن2″ في جنوب غرب أوروبا، لكننا ما زلنا لا نعرف إن كان سينتشر في إسبانيا، سيعتمد موسم الإنفلونزا كثيرا على سلوك الناس وطبيعة القيود المفروضة عليهم، بالتأكيد سيكون الوضع مشابها في جميع أنحاء أوروبا لأنه فيروس عالمي، إذا كان هناك تنقل أقل بين الدول فمن الصعب أن نشهد موجات وبائية كبيرة".

وكان فيروس "إتش3 إن2" قد انتشر في إسبانيا خلال شتاء 2017/2016، وتم تسجيل عدد كبير من الحالات الخطيرة والوفيات، وفي الشتاء التالي انتشر النوع الفرعي من سلالة فيكتوريا.