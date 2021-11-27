عرق النسا.. الأسباب والأعراض والعلاج

ما هو عرق النسا (Sciatica)؟ وما أعراضه؟ وهل يمكن أن يحدث في كلتا الساقين؟ وما هي عوامل الإصابة به؟ وما هو عرق النسا الكاذب (pseudo-sciatica)؟

ما هو عرق النسا؟

عرق النسا هو ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي (Sciatic Nerve)، وهو أطول وأسمك عصب (بعرض الأصبع تقريبا) في الجسم.

إذا كنت مصابا بـ"عرق النسا" فإنك ستعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي (الصحافة الأميركية)

يتكون العصب الوركي من 5 جذور عصبية: اثنان من منطقة أسفل الظهر وتسمى العمود الفقري القطني، و3 من الجزء الأخير من العمود الفقري ويسمى العجز.

تتجمع جذور الأعصاب الخمسة معا لتشكل العصب الوركي الأيمن والأيسر، وعلى كل جانب من جسمك يمر عصب وركي عبر الوركين والأرداف وأسفل الساق وينتهي أسفل الركبة مباشرة، ثم يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى، والتي تستمر أسفل ساقك إلى قدمك وأصابع قدمك، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك.

الإصابة الحقيقية للعصب الوركي نادرة في الواقع، لكن مصطلح "عرق النسا" يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر وينتشر إلى أسفل الساق، وما يشترك فيه هذا الألم هو إصابة العصب وتهيج أو التهاب أو قرص أو انضغاط على عصب أسفل ظهرك.

إذا كنت مصابا بـ"عرق النسا" فإنك ستعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي، أي في أي مكان من أسفل الظهر، من خلال الوركين والأرداف و/ أو أسفل الساقين، كما يمكن أن يسبب ضعف العضلات في ساقك وقدمك، وخدرا في ساقك، والإحساس بوخز مزعج في ساقك وقدمك وأصابع القدم.





أعراض عرق النسا

يصف الناس ألم عرق النسا بطرق مختلفة، وذلك اعتمادا على السبب، فيصف بعضهم الألم بأنه حاد أو ناري أو هزات من الألم، ويصفه آخرون بأنه "حرق" أو "كهرباء" أو "طعن".

قد يكون الألم مستمرا أو قد يأتي ويذهب، ويمكن أن يكون أكثر حدة في ساقك مقارنة بأسفل ظهرك، وقد يزداد سوءا إذا جلست أو وقفت لفترات طويلة من الوقت، عند الوقوف والتواء الجزء العلوي من جسمك يمكن أن تؤدي حركة الجسم القسرية والمفاجئة مثل السعال أو العطس إلى تفاقم الألم.

هل يمكن أن يحدث عرق النسا في كلتا الساقين؟

عادة ما يؤثر عرق النسا على ساق واحدة فقط في كل مرة، ومع ذلك قد يحدث في كلتا الساقين، إنها ببساطة مسألة مكان انضغاط العصب على طول العمود الفقري.

هل يحدث عرق النسا فجأة أم يستغرق وقتا في التطور؟

يمكن أن يأتي عرق النسا فجأة أو تدريجيا، وهذا يعتمد على السبب، وقد يسبب فتق القرص ألما مفاجئا، يتطور التهاب المفاصل في العمود الفقري ببطء مع مرور الوقت.

ما هي عوامل الإصابة بعرق النسا؟

تكون أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا في الحالات التالية:

إذا تعرضت لإصابة في أسفل ظهرك أو عمودك الفقري

التقدم في العمر

زيادة الوزن

إذا كنت تعمل في وظيفة تتطلب رفع أشياء ثقيلة قد تزيد خطر إصابتك بمشاكل أسفل الظهر، وقد تؤدي الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة إلى زيادة خطر إصابتك بمشاكل أسفل الظهر

مرض السكري، إذ يزيد فرصتك في تلف الأعصاب، مما يزيد فرصتك في الإصابة بعرق النسا

التهاب المفاصل

اتباع أسلوب حياة غير نشط

التدخين، إذ يمكن للنيكوتين الموجود في التبغ أن يتلف نسيج العمود الفقري ويضعف العظام ويسرع تآكل الأقراص الفقرية





علاج عرق النسا

الهدف من العلاج هو تقليل الألم وزيادة قدرتك على الحركة، وتختفي العديد من حالات عرق النسا بمرور الوقت ببعض علاجات الرعاية الذاتية البسيطة.

تشمل علاجات الرعاية الذاتية ما يلي:

1- وضع الثلج و/ أو الكمادات الساخنة

استخدم أكياس الثلج لتقليل الألم، ضع أكياس الثلج أو كيسا من الخضروات المجمدة ملفوفا في منشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم، استبدل الكمادات الساخنة أو كمادات التدفئة بعد الأيام الأولى، إذا كنت لا تزال تعاني من الألم فقم بالتبديل بين الكمادات الساخنة والباردة -أيهما أفضل- لتخفيف انزعاجك.

2- تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

تناول الأدوية لتقليل الألم والالتهاب والتورم، الأدوية العديدة الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية في هذه الفئة والتي تسمى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات "إن إس إيه آي دي إس" (NSAIDs) تشمل الأسبرين والأبوبروفين والنابروكسين.

انتبه، إذا اخترت تناول الأسبرين فقد يتسبب في حدوث تقرحات ونزيف لدى بعض الأشخاص، وإذا كنت غير قادر على تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية يمكن تناول أسيتامينوفين بدلا من ذلك.

3- أداء تمارين الإطالة اللطيفة

تعلم تمارين الإطالة المناسبة من مدرب لديه خبرة في آلام أسفل الظهر، مارس تمارين التقوية العامة الأخرى وتقوية العضلات الأساسية والتمارين الهوائية.





تشمل خيارات العلاج الأخرى:

4- الأدوية الموصوفة

قد يصف موفر الرعاية الصحية مرخيات العضلات لتخفيف الانزعاج المرتبط بتقلصات العضلات، تشمل الأدوية الأخرى التي لها تأثير مسكن للألم والتي يمكن تجربتها مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات والأدوية المضادة للتشنج اعتمادا على مستوى الألم لديك، ويمكن استخدام الأدوية الموصوفة للألم في وقت مبكر من خطة العلاج الخاصة بك.

5- العلاج الطبيعي

الهدف من العلاج الطبيعي هو إيجاد حركات تمارين تقلل عرق النسا عن طريق تقليل الضغط على العصب، يجب أن يشتمل برنامج التمرين على تمارين الإطالة لتحسين مرونة العضلات والتمارين الهوائية (مثل المشي والسباحة والتمارين الرياضية المائية)، يمكن أن يحيلك مقدم الرعاية الصحية إلى معالج فيزيائي سيعمل معك لتخصيص برنامج تمارين الإطالة والتمارين الهوائية الخاص بك، ويوصى بتمارين أخرى لتقوية عضلات ظهرك وبطنك وساقيك.

6- حقن العمود الفقري

قد يساعد حقن الكورتيكوستيرويد -وهو دواء مضاد للالتهابات- في أسفل الظهر على تقليل الألم والتورم حول جذور الأعصاب المصابة، توفر الحقن وقتا قصيرا (عادة ما يصل إلى 3 أشهر) لتخفيف الآلام ويتم إعطاؤها تحت التخدير الموضعي كعلاج في العيادة الخارجية، قد تشعر ببعض الضغط وحرقان أثناء إعطاء الحقنة، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن عدد الحقن التي قد تتمكن من تلقيها ومخاطر الحقن.

متى يتم التفكير بالجراحة؟

لا يُنصح عادة بإجراء جراحة العمود الفقري إلا إذا لم تتحسن مع طرق العلاج الأخرى مثل التمدد والأدوية أو إذا كان الألم يزداد سوءا أو لديك ضعف شديد في عضلات الأطراف السفلية أو فقدت السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

الهدف من جراحة العمود الفقري للألم الوركي هو إزالة الضغط عن الأعصاب التي يتم قرصها والتأكد من استقرار العمود الفقري.

هل يمكن منع عرق النسا؟

قد لا يمكن الوقاية من جميع عوامل خطر عرق النسا، إلا أن اتباع الخطوات التالية يمكن أن يساعد في حماية ظهرك وتقليل مخاطر إصابتك:

1- الحفاظ على وضعية جيدة

اتباع الأسلوب الملائم أثناء الجلوس والوقوف ورفع الأشياء والنوم يساعد في تخفيف الضغط على أسفل ظهرك، يمكن أن يكون الألم علامة تحذير مبكرة على عدم مواءمتك بشكل صحيح، إذا بدأت تشعر بألم أو تيبس فقم بتعديل وضعك.

2- لا تدخن

يقلل النيكوتين إمداد العظام بالدم، ويضعف العمود الفقري والأقراص الفقرية، مما يزيد الضغط على العمود الفقري والأقراص ويسبب مشاكل في الظهر والعمود الفقري.

3- الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد والنظام الغذائي السيئ يرتبطان بالالتهاب والألم في جميع أنحاء الجسم، كلما اقتربت من وزن جسمك المثالي قل الضغط على عمودك الفقري.

4- ممارسة الرياضة بانتظام

تشمل تمارين الإطالة الحفاظ على مرونة مفاصلك وتمارين لتقوية الجذع وعضلات أسفل الظهر والبطن، تعمل هذه العضلات على دعم عمودك الفقري.

عرق النسا الكاذب

عرق النسا الكاذب (pseudo-sciatica) هو المصطلح المستخدم لوصف الحالة التي تنشأ عندما يتم ضغط المناطق المحيطية من العصب الوركي، وعادة ما يحدث الضغط بسبب التوتر الذي ينشأ داخل عضلات الألوية (gluteal muscles)، وهي العضلات الكبيرة جدا التي تشكل بالفعل منطقة الأرداف وتساعد الفخذين في الحركة بكفاءة.

وقد تتسبب عضلة الكمثري (piriformis muscle) أو العضلات القطنية أيضا في حدوث توتر.